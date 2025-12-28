自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宜蘭7.0強震》歌手曹西平一動作 冷靜度過搖晃

凌晨一過12點，資深藝人曹西平趕緊在臉書發文向網友粉絲報平安。（翻攝自曹西平臉書）凌晨一過12點，資深藝人曹西平趕緊在臉書發文向網友粉絲報平安。（翻攝自曹西平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕宜蘭外海27日深夜11點5分發生規模7.0大地震，中央氣象署說明，這起地震是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，昨晚深夜這起地震較深，因此有感覺地震的範圍非常廣泛，很大特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三級到二級，他並指出，花蓮搖晃時間長達21秒，北台灣也搖晃了約10秒，全台灣都有感。

宜蘭外海昨晚23時5分發生規模7大地震。（氣象署提供）宜蘭外海昨晚23時5分發生規模7大地震。（氣象署提供）

今（28）日凌晨一過12點，資深藝人曹西平趕緊在臉書發文向網友粉絲報平安，他說，地震當下他坐在椅子上，突然搖晃起來手機才響警報，當下搖得很厲害，曹西平鎮定坐著都沒有移動等著地震停下來，他說：「還好我們都很幸運，搖晃時間如果持續再久ㄧ點的話，可能就要出大問題了。」

曹西平認為這麼多年，每次到跨年或是大節日，好像都會發生很嚴重的災難，呼籲大家真的都要很小心，可以不要出門就不要出門，「在家看電視也可以安全第一，最近病毒也很多避免傳染也就少出門吧，很擔心年輕人安危。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中