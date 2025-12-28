可以嫁了！馬郁雯宣布參選後第53天 甜勾李正皓掃街

馬郁雯（左）甜勾李正皓跑行程。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕宣布參選台北市議員的三立新聞前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯，昨是她宣布參選後第53天，男友、三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓終於愛相隨以「議員參選人佐」（議員參選人助理）身分同框亮相，陪伴馬郁雯一起掃街。

馬郁雯表示，跑了近2個月，除了勤走地方，更珍惜每次和民眾接觸的機會，每一回都是非常認真介紹自己，希望抽掉媒體濾鏡，大家能夠真正認識她，並聚焦參選人本質身上，她深知選舉是一場限時賽，即便如此，在與民眾接觸的過程中，更在乎傾聽與理念溝通。

李正皓笑開懷當個稱職的議員參選人佐。（翻攝自馬郁雯臉書）

現在的馬郁雯不論掃街拜票、跑行程，往往花上比別人更多、更長時間，她說：「珍惜這樣時光，我們聊台灣，也聊那些民眾所關心的政治大小事，身為昔日主跑立院的政治記者，很清楚民眾的生活光景，由小至大都與政治息息相關。」

馬郁雯說，她要爭取民進黨提名參選中正萬華市議員，明年即將展開黨內初選，隨著時間逼近，仍會照著自己的步調穩定前行，持續爭取認同與支持，並懇請中正萬華民眾，成為她最大的後盾，讓台派新世代再拚一席。

