自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

可以嫁了！馬郁雯宣布參選後第53天 甜勾李正皓掃街

馬郁雯（左）甜勾李正皓跑行程。（翻攝自馬郁雯臉書）馬郁雯（左）甜勾李正皓跑行程。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕宣布參選台北市議員的三立新聞前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯，昨是她宣布參選後第53天，男友、三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓終於愛相隨以「議員參選人佐」（議員參選人助理）身分同框亮相，陪伴馬郁雯一起掃街。

馬郁雯表示，跑了近2個月，除了勤走地方，更珍惜每次和民眾接觸的機會，每一回都是非常認真介紹自己，希望抽掉媒體濾鏡，大家能夠真正認識她，並聚焦參選人本質身上，她深知選舉是一場限時賽，即便如此，在與民眾接觸的過程中，更在乎傾聽與理念溝通。

李正皓笑開懷當個稱職的議員參選人佐。（翻攝自馬郁雯臉書）李正皓笑開懷當個稱職的議員參選人佐。（翻攝自馬郁雯臉書）

現在的馬郁雯不論掃街拜票、跑行程，往往花上比別人更多、更長時間，她說：「珍惜這樣時光，我們聊台灣，也聊那些民眾所關心的政治大小事，身為昔日主跑立院的政治記者，很清楚民眾的生活光景，由小至大都與政治息息相關。」

馬郁雯說，她要爭取民進黨提名參選中正萬華市議員，明年即將展開黨內初選，隨著時間逼近，仍會照著自己的步調穩定前行，持續爭取認同與支持，並懇請中正萬華民眾，成為她最大的後盾，讓台派新世代再拚一席。

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中