阿信才提地震散場後全台大震「剛離開搖滾區又進入搖滾區」

五月天台中開唱，散場後發生大地震。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台中報導〕很多民眾都覺得2025年發生不少讓人難過或震驚的事情，不管是天災或是人害，昨（27日）晚五月天在台中洲際棒球場開唱，阿信也在演唱會上提到地震，沒想到散場1小時，東部海域發生芮氏規模7.0大地震，阿信第一時間也在社群發出吃驚的表情符號，有網友幽默留言，才從五月天演唱會搖滾區離開，沒想到回到家又進入「搖滾區」。

昨晚阿信在演唱會尾聲唱到《笑忘歌》時談到：「這一年發生好多事，地震、颱風，還有一些埋藏在我們心裡最深的傷痛，2025年不知道今天在這裡的每個你過得是好還是不好？如果好，希望明年還要更好，如果不好，就讓五月天音樂陪伴你、守候你，或許繼續躲在廁所裡一邊哭一邊聽，也或許在生命低潮時刻，還有怪獸、瑪莎、冠佑、石頭，這一切如此珍貴，如此特別，並不是因為台上聚光燈下的我們有多特別，特別的是你的人生、姓名，一切陪伴著我們，現在這一切才會如此特別，如果沒有你，我們就不是五月天，因為有了你們，我們才是五月天。」

阿信在演唱會上提到地震，演出結束真的發生地震。（相信音樂提供）

五月天演唱會總是有歡笑、有淚水，團員之間的「垃圾話」更是少不了，昨在點歌時段，聊到台中人的身分證開頭有B和L，阿信開玩笑說：「如果不是不要裝B。」石頭說要檢查身分證看被點到的歌迷是不是台中人，阿信虧他：「又不是警察臨檢。」

