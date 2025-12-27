韓國電影沒人看？朴明秀一針見血「不好看啊」：跟不上觀眾水準

朴明秀直言：「最近電影院沒有觀眾，是因為電影沒意思啊！」。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕近來韓國電影票房大不如前，許多業界人士對此展開許多討論，看如何才能救電影市場。不過知名主持人朴明秀昨天（26日）在廣播節目上直言：「最近電影院沒有觀眾，是因為電影沒意思啊！」

他表示影迷的觀影水準越來越高，電影越來越難讓觀眾滿意，「搞笑藝人就該好笑，電影就應該有趣才對，只要創造有趣的電影，觀眾才會進電影院。」

請繼續往下閱讀...

韓國媒體報導，2025年上半年韓國電影產業結算報告指出，上半年全韓國電影院總票房為4079億韓元（約台幣88.7億元）、總觀影人次為4250萬人，與去年同期相比少了2024億韓元（約台幣44億元），觀影人次也下滑了2043萬人。

對於朴明秀的言論，不少韓國網友表示認同，紛紛表示，「是事實啊，如果電影很有趣就會賣得很好」、「電影有趣，口碑就會傳播的，從而吸引更多觀眾，現在僅僅是因為演員或者導演而去看電影的日子早就過了」、「很多電影老套又無聊」、「感覺都是那幾個人在演」、「票價貴都是藉口啦」。也有人認為，「反正OTT之後就會上了」、「OTT不好看就可以直接退出了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法