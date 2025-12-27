自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國電影沒人看？朴明秀一針見血「不好看啊」：跟不上觀眾水準

朴明秀直言：「最近電影院沒有觀眾，是因為電影沒意思啊！」。（翻攝自IG）朴明秀直言：「最近電影院沒有觀眾，是因為電影沒意思啊！」。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕近來韓國電影票房大不如前，許多業界人士對此展開許多討論，看如何才能救電影市場。不過知名主持人朴明秀昨天（26日）在廣播節目上直言：「最近電影院沒有觀眾，是因為電影沒意思啊！」

他表示影迷的觀影水準越來越高，電影越來越難讓觀眾滿意，「搞笑藝人就該好笑，電影就應該有趣才對，只要創造有趣的電影，觀眾才會進電影院。」

韓國媒體報導，2025年上半年韓國電影產業結算報告指出，上半年全韓國電影院總票房為4079億韓元（約台幣88.7億元）、總觀影人次為4250萬人，與去年同期相比少了2024億韓元（約台幣44億元），觀影人次也下滑了2043萬人。

對於朴明秀的言論，不少韓國網友表示認同，紛紛表示，「是事實啊，如果電影很有趣就會賣得很好」、「電影有趣，口碑就會傳播的，從而吸引更多觀眾，現在僅僅是因為演員或者導演而去看電影的日子早就過了」、「很多電影老套又無聊」、「感覺都是那幾個人在演」、「票價貴都是藉口啦」。也有人認為，「反正OTT之後就會上了」、「OTT不好看就可以直接退出了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中