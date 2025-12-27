阿信首度還原摔下舞台真實情景 炸出周董、JJ關心僅4人笑他

五月天完成台中首場演唱會，出現許多感人時刻。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台中報導〕阿信前幾天和「F4」成員言承旭、吳建豪、周渝民一起舉辦4場「恆星之城」演唱會，今（27日）晚則回歸五月天，一起在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」新年快樂版演唱會，最後安可時，阿信也首度提及前幾天演出中摔落舞台的當下情景，透露演出結束一看手機，有多達兩百多封簡訊，其中包括天王周杰倫及「JJ」林俊傑的關心，也透露當下只有4個人在笑他。

日前阿信在上海演唱會最終場跌落舞台，讓各地粉絲心疼不已，今晚他首次完整提到當下情景，阿信說：「五天前我發生了一件事，你們可能知道我發生了什麼事，2025年我記得最特別的是，這25年來我第一次在舞台上摔進一個洞裡，後來演唱會最後我問身邊夥伴，我個人那段有唱嗎？《盛夏光年》、《乾杯》唱了嗎？中間有說話嗎？《突然好想你》有唱嗎？我有比很多手勢嗎？」

請繼續往下閱讀...

阿信談到當歌手以來首次掉進「洞裡」，當晚得到許多人的關心。（相信音樂提供）

朋友跟阿信說：「你有，你唱了，而且今天唱得很好，我想這是安慰我的吧，我只記得我掉到洞裡，眼睛張開看到三張帥臉看著我（指言承旭、吳建豪和周渝民），現場女生會羨慕吧，但請妳們不要用生命危險來換吧。」

另外阿信談到：「演出結束我看手機，有兩百多則簡訊，到底發生什麼事了，很多很久不見的老同學、朋友，杰倫、JJ 、綺貞...都傳訊息關心，真的好久沒聯絡的朋友都炸出來了。」隨即他談到：「我很失望，只有四封簡訊在笑我，我不用說，你們也知道是誰，兄弟是這樣當的嗎？」

但阿信感性說：「在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們四個相信我，我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定站在這裡等待我回到五月天，我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心。」最後阿信對全場2.5萬歌迷說：「我想要你們用很大聲音，緊緊擁抱著我，告訴我你們的愛。」阿信說出這段經歷，讓全場粉絲直呼好感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法