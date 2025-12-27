自由電子報
娛樂 最新消息

曾國城抱病狂咳炎亞綸不忍看 大咖天王反應曝光

李聖傑今晚在小巨蛋舉辦第二場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）李聖傑今晚在小巨蛋舉辦第二場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王李聖傑今晚在小巨蛋舉辦第二場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會，包括炎亞綸、陳庭妮、曾國城、龍千玉、品冠、丁曉雯、戴愛玲等藝人朝聖，當介紹到曾國城時，突然力拱曾國城跟他一起清唱《你那麼愛她》，考驗好友的臨場反應笑翻全場。

李聖傑今晚在小巨蛋舉辦第二場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）李聖傑今晚在小巨蛋舉辦第二場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）

李聖傑隔空對著曾國城喊話：「要不要挑戰一下？你趕快唱完，我要請丁曉雯評分。」這時戴著口罩的曾國城招認自己重感冒開始求饒，李聖傑聽了則說：「如果他感冒還能唱得好，那就厲害了。」

李聖傑力拱曾國城跟他一起清唱《你那麼愛她》。（記者胡舜翔攝）李聖傑力拱曾國城跟他一起清唱《你那麼愛她》。（記者胡舜翔攝）

隨後李聖傑與曾國城一起清唱《你那麼愛她》，只見曾國城邊唱邊咳嗽，抱病唱得非常用力，炎亞綸也認真幫忙「拍背」。而丁曉雯講評時客套說：「在重感冒的狀況下，還可以把最後兩個字表現得這麼好。」誇讚最後兩個字就是一百分。

李聖傑也誇讚曾國城的表現很不容易，「聲音非常遠，我知道前面不準，後面及時趕上，厲害了，厲害了 。」在旁的龍千玉也是李聖傑的粉絲，同樣開口跟著高歌。

