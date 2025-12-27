自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃曉明前女友再翻車！耶誕夜喊「不過洋節」 當場自打臉全網譙爆

葉珂在耶誕夜直播刻意賣弄愛國表態「不過洋節」，後方的耶誕樹卻讓她當場不攻自破。（組合照，翻攝自微博）葉珂在耶誕夜直播刻意賣弄愛國表態「不過洋節」，後方的耶誕樹卻讓她當場不攻自破。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國網紅葉珂曾與黃曉明短暫交往，期間卻屢屢脫口失言引爆網民們不滿，沒想到分手後的她再度因言論翻車，近日在直播中脫口一句「我們中國人不過聖誕節」，有意賣弄愛國情操卻慘遭抓包言行不一，畫面曝光後迅速燃起中國網民們的怒火。

葉珂耶誕節當晚照慣例開直播與粉絲互動，為了應景更特別穿上紅色洋裝亮相，家中不僅擺放精緻的小耶誕樹，地板上還可見禮物裝飾，整體布置相當用心。直播尾聲，葉珂卻突然刻意展現愛國人設定，不僅笑稱「聖誕節就隨隨便便過吧！」甚至直言，「無所謂！我們中國人不過洋節啊！」說完便向粉絲們道晚安下播。

不料，葉珂因此次的言行再度翻車，相關片段更被轉傳至微博、小紅書等社群平台，許多中國網民罵聲四起，怒斥「那妳背後的聖誕樹怎麼說？」、「站在聖誕樹前說自己不過聖誕節？」、「不過洋節，聖誕樹卻擺好擺滿！」、「做人設之前至少把背景藏一下吧...」甚至有人諷刺「不過洋節怎麼不掛國旗？」群起嘲諷她言行前後矛盾。

33歲葉珂過去曾有一段婚姻，離婚後轉型為直播網紅與企業主，創立個人服飾品牌並投入房地產投資，財力背景備受討論，自從與黃曉明戀情曝光後，她的關注度瞬間暴增，但也因多次爭議發言屢遭放大檢視，包含評論伍佰、五月天等音樂人引發反感，這回「不過耶誕節」的說法再度讓她成為輿論焦點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中