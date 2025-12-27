黃曉明前女友再翻車！耶誕夜喊「不過洋節」 當場自打臉全網譙爆

葉珂在耶誕夜直播刻意賣弄愛國表態「不過洋節」，後方的耶誕樹卻讓她當場不攻自破。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國網紅葉珂曾與黃曉明短暫交往，期間卻屢屢脫口失言引爆網民們不滿，沒想到分手後的她再度因言論翻車，近日在直播中脫口一句「我們中國人不過聖誕節」，有意賣弄愛國情操卻慘遭抓包言行不一，畫面曝光後迅速燃起中國網民們的怒火。

葉珂耶誕節當晚照慣例開直播與粉絲互動，為了應景更特別穿上紅色洋裝亮相，家中不僅擺放精緻的小耶誕樹，地板上還可見禮物裝飾，整體布置相當用心。直播尾聲，葉珂卻突然刻意展現愛國人設定，不僅笑稱「聖誕節就隨隨便便過吧！」甚至直言，「無所謂！我們中國人不過洋節啊！」說完便向粉絲們道晚安下播。

不料，葉珂因此次的言行再度翻車，相關片段更被轉傳至微博、小紅書等社群平台，許多中國網民罵聲四起，怒斥「那妳背後的聖誕樹怎麼說？」、「站在聖誕樹前說自己不過聖誕節？」、「不過洋節，聖誕樹卻擺好擺滿！」、「做人設之前至少把背景藏一下吧...」甚至有人諷刺「不過洋節怎麼不掛國旗？」群起嘲諷她言行前後矛盾。

33歲葉珂過去曾有一段婚姻，離婚後轉型為直播網紅與企業主，創立個人服飾品牌並投入房地產投資，財力背景備受討論，自從與黃曉明戀情曝光後，她的關注度瞬間暴增，但也因多次爭議發言屢遭放大檢視，包含評論伍佰、五月天等音樂人引發反感，這回「不過耶誕節」的說法再度讓她成為輿論焦點。

