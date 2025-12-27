米倉涼子涉毒打破沉默！日媒揭她下一步：復出之路不遠了

米倉涼子今年10月傳出涉毒消息。（達志影像）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女星米倉涼子在今年10月傳出涉毒消息，引發軒然大波，沉默2個月，米倉涼子終於發出聲明，證實相關單位確實有到其住處搜索，但隻字未提毒品相關，再度掀起熱議。日本媒體更報導，其實在發表聲明的前幾天，她在24日早已透過粉絲社群平台更新動態，似乎是復出的前兆。

現年50歲的米倉涼子以《派遣女醫》系列為人所知，不過自今年9月起，米倉涼子不斷取消活動，讓外界霧煞煞，之後就被日媒踢爆涉毒。她26日在聲明中對於無法好好說明自身狀況，導致週刊報導而傳言滿天飛，讓大家感到困擾致上歉意。她解釋在事件發生之後與律師研議，決定保持沉默，未來也將全力配合調查，「但就目前的進度來看，我認為已經告一段落。」

請繼續往下閱讀...

米倉涼子今年10月傳出涉毒消息。（達志影像）

她能夠理解會有各式各樣不同的意見，不過米倉涼子想對一直以來相信並支持她的人表示感謝。她也強調，沒有身心靈上面的問題，接下來將回歸初心，踏實且真摯的面對每一件事情，希望大家能夠繼續給予應援。

根據《NEWSセブンポスト》報導，其實米倉涼子早在發表聲明的前三天，在24日於專屬會員制的社群平台「米倉家」更新動態，她上傳了愛犬的照片並附上「耶誕快樂」的訊息，向粉絲表達祝福，似乎隨著調查進度告一段落，慢慢地打破沉默。《FLASH》也指出，米倉涼子此次聲明中寫道「身心靈沒有問題」，似乎再次證明了自身清白，展現想要重返演藝圈的意願。一名娛樂記者也認為，米倉涼子的復出之日似乎不遠了。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法