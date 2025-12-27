自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

米倉涼子涉毒打破沉默！日媒揭她下一步：復出之路不遠了

米倉涼子今年10月傳出涉毒消息。（達志影像）米倉涼子今年10月傳出涉毒消息。（達志影像）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女星米倉涼子在今年10月傳出涉毒消息，引發軒然大波，沉默2個月，米倉涼子終於發出聲明，證實相關單位確實有到其住處搜索，但隻字未提毒品相關，再度掀起熱議。日本媒體更報導，其實在發表聲明的前幾天，她在24日早已透過粉絲社群平台更新動態，似乎是復出的前兆。

現年50歲的米倉涼子以《派遣女醫》系列為人所知，不過自今年9月起，米倉涼子不斷取消活動，讓外界霧煞煞，之後就被日媒踢爆涉毒。她26日在聲明中對於無法好好說明自身狀況，導致週刊報導而傳言滿天飛，讓大家感到困擾致上歉意。她解釋在事件發生之後與律師研議，決定保持沉默，未來也將全力配合調查，「但就目前的進度來看，我認為已經告一段落。」

米倉涼子今年10月傳出涉毒消息。（達志影像）米倉涼子今年10月傳出涉毒消息。（達志影像）

她能夠理解會有各式各樣不同的意見，不過米倉涼子想對一直以來相信並支持她的人表示感謝。她也強調，沒有身心靈上面的問題，接下來將回歸初心，踏實且真摯的面對每一件事情，希望大家能夠繼續給予應援。

根據《NEWSセブンポスト》報導，其實米倉涼子早在發表聲明的前三天，在24日於專屬會員制的社群平台「米倉家」更新動態，她上傳了愛犬的照片並附上「耶誕快樂」的訊息，向粉絲表達祝福，似乎隨著調查進度告一段落，慢慢地打破沉默。《FLASH》也指出，米倉涼子此次聲明中寫道「身心靈沒有問題」，似乎再次證明了自身清白，展現想要重返演藝圈的意願。一名娛樂記者也認為，米倉涼子的復出之日似乎不遠了。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中