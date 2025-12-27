自由電子報
娛樂 最新消息

朱孝天快看！阿信展現「真唱」實力 瑪莎分析摩羯座不敢得罪周董

五月天台中開唱，氣氛超嗨。（相信音樂提供）五月天台中開唱，氣氛超嗨。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台中報導〕阿信之前和「F3」聯合開唱引起很大迴響，不過事後朱孝天卻在和網友互動時，疑似爆料「假唱」疑雲，但他事後也發表道歉聲明，今（27日）晚阿信回歸五月天，在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」新年快樂版演唱會，結果在點歌時段，阿信用一招證明「真唱」實力，粉絲也在討論，莫非這是對朱孝天瞎扯「假唱」的反擊？

今晚點歌橋段，有新加坡飛來的母女點唱《好好》，阿信問他們有沒有吃台中名產太陽餅？笑著提醒：「太陽餅裡面沒有太陽。」冠佑說想吃老婆餅，團員也說「老婆餅裡面沒有老婆」，後來又提到「金錢豹」酒店，有團員說裡面沒有「金錢」，阿信說：「是沒有豹吧。」

另外點歌時段，阿信把《寵上天》和《出頭天》兩首歌串聯在一起，笑稱是《寵上出頭天》，唱完他意有所指主動提到：「剛才這首是真唱嗎？有準備這麼快的嗎？」疑似反駁日前朱孝天瞎扯之前加入F4演唱時，有「假唱」疑雲。

此外，瑪莎今天點到今天生日的歌迷點歌，然後開始想分析摩羯座，阿信趕緊提醒他，周杰倫也是魔羯座，瑪莎笑說自己當然會說好話，於是他對著歌迷說：「摩羯座天性悶騷，但充滿才華，但不外露才華，嘴巴比較硬一點，面子放不下，對自己要求高。」阿信虧他宛如變成星座專家唐綺陽，瑪莎則說：「以後五月天不玩了，我也想朝國師發展。」

