李聖傑不藏了！公開韓國正妹女伴身分 美成這樣激似郭碧婷

李聖傑「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王李聖傑今晚在小巨蛋舉辦第二場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會，她公開身旁正妹女伴的身分，力邀外型亮麗的女高音Lee Yeon Ji擔任嘉賓助陣。

李聖傑唱到《FACE》時，舞台上方懸掛一座巨大的面具裝置，李聖傑則戴上神秘的特製面具演唱，隨著歌曲推進，一名火辣女高音Lee Yeon Ji登場與他合唱，最後還揭下他面具，戲劇張力十足。

來自韓國的Lee Yeon Ji美貌激似郭碧婷，她連續兩天助陣力挺李聖傑，特地以台語向觀眾打招呼：「我是Lee Yeon Ji，感謝大家觀眾朋友 。」透露為了這句台語練習了4天。

其實他們早在2019年就曾合作，李聖傑感動說：「她是我們韓國來的朋友，住在紐約，唱了很多百老匯，很多演出都可以看到她。」透露Lee Yeon Ji非常敬業，每次演出前都不吃東西，所以永遠保持38公斤的好身材。

李聖傑公開了正妹女伴的身分，「我們會繼續對嗎？希望我們可以繼續，未來把我的音樂跟歌劇作結合。」

