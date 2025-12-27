自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天演唱會歌迷點歌獻「北捷英雄」 阿信唱《勇敢》逼哭萬人！

五月天台中開唱，有歌迷點歌獻給北捷攻擊案不幸犧牲的余姓民眾。（相信音樂提供）五月天台中開唱，有歌迷點歌獻給北捷攻擊案不幸犧牲的余姓民眾。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台中報導〕五月天今（27日）晚在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」新年快樂版演唱會，點歌時段有歌迷高舉牌子寫到想點歌向北捷攻擊案中見義勇為卻不幸犧牲的余家昶先生，阿信最後決定唱《勇敢》，一番話也感動全場2.5萬人，阿信也希望大家都能記住「余家昶」這個名字。

看到歌迷想點歌致敬余家昶，阿信問原因，並說本來希望永遠也不要知道這位英雄的名字，畢竟他是因為犧牲了才讓名字曝光，歌迷則說：「12月19日發生意外事件，造成死傷，在我們心中留下害怕恐懼陰影，今天進場有安檢，也讓我們大家放心一點，新聞事件中嫌犯名字不斷被報導，真正該被記住的是余家昶先生，他是真正的英雄，如果沒有他的見義勇為，可能有更大傷害，北捷人潮來來往往，他卻不能回家了，他勇敢、大愛、善良，值得被記住這名字。」

歌迷想點一首歌《起來》，但其實這是四分衛的歌曲，過去五月天也唱過，歌迷說因為歌詞有正面力量：「起來，我要你看得見，再大的風雨要用力飛。」阿信請這位歌迷輕唱幾句，另外阿信說要再獻出一首歌給余家昶先生，於是他加碼唱《勇敢》，阿信感性談到，北捷攻擊發生當天他不在台北，沒法陪伴大家，但他說：「能為你們生命中不同的喜怒哀樂而唱，是我最大幸運。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中