自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳子鴻不忍了！AI歌手遭狠酸「無法說服台灣人」親上火線回應

針對虛擬歌手Heya（右）遭質疑難說服台灣人，陳子鴻則親上火線直球回應。（組合照，本報資料照、喜歡音樂提供）針對虛擬歌手Heya（右）遭質疑難說服台灣人，陳子鴻則親上火線直球回應。（組合照，本報資料照、喜歡音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深音樂人陳子鴻近日針對台灣市場一事有感而發，坦言「最近常聽到有人感嘆市場太小」，他隨即拋出南韓、台灣、瑞典的人口與流行音樂年產值對照，認為關鍵在「輸出」能力而非市場大小，更鼓勵年輕音樂人將目標瞄準至海外。沒想到，有網友搬出陳子鴻率隊打造的擬原歌手提出質疑，他對此也直球做出回應。

針對外界議論「台灣市場太小」一事，陳子鴻昨（26日）列出實質數字有感而發，提到南韓人口約5180萬、台灣約2330萬、瑞典約1050萬，並稱南韓流行音樂年產值約100億美元、台灣約9億美元、瑞典約60億美元；他也指出台灣人口在全球約200個國家中排名第55，屬中上規模市場，強調「不是本地市場規模的問題，而是能不能輸出的問題」，更丟出一句「我老了，隨時準備滾蛋了！」

不僅如此，陳子鴻更以「共勉之」鼓勵年輕音樂人不要妄自菲薄與自嗨，更喊話年輕音樂人將目標瞄準全亞洲。然而，有網友以他率隊打造的18歲虛擬原民少女歌手Heya提出質疑，直言「但你的AI歌手都沒有辦法說服台灣人了，要怎麼走出台灣，我真的認真發問！」面對外界疑慮，陳子鴻則謙虛回應，「那我就繼續檢討改進啊。」使得「台灣市場」與「內容輸出」的討論再度延燒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中