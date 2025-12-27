陳子鴻不忍了！AI歌手遭狠酸「無法說服台灣人」親上火線回應

針對虛擬歌手Heya（右）遭質疑難說服台灣人，陳子鴻則親上火線直球回應。（組合照，本報資料照、喜歡音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深音樂人陳子鴻近日針對台灣市場一事有感而發，坦言「最近常聽到有人感嘆市場太小」，他隨即拋出南韓、台灣、瑞典的人口與流行音樂年產值對照，認為關鍵在「輸出」能力而非市場大小，更鼓勵年輕音樂人將目標瞄準至海外。沒想到，有網友搬出陳子鴻率隊打造的擬原歌手提出質疑，他對此也直球做出回應。

針對外界議論「台灣市場太小」一事，陳子鴻昨（26日）列出實質數字有感而發，提到南韓人口約5180萬、台灣約2330萬、瑞典約1050萬，並稱南韓流行音樂年產值約100億美元、台灣約9億美元、瑞典約60億美元；他也指出台灣人口在全球約200個國家中排名第55，屬中上規模市場，強調「不是本地市場規模的問題，而是能不能輸出的問題」，更丟出一句「我老了，隨時準備滾蛋了！」

請繼續往下閱讀...

不僅如此，陳子鴻更以「共勉之」鼓勵年輕音樂人不要妄自菲薄與自嗨，更喊話年輕音樂人將目標瞄準全亞洲。然而，有網友以他率隊打造的18歲虛擬原民少女歌手Heya提出質疑，直言「但你的AI歌手都沒有辦法說服台灣人了，要怎麼走出台灣，我真的認真發問！」面對外界疑慮，陳子鴻則謙虛回應，「那我就繼續檢討改進啊。」使得「台灣市場」與「內容輸出」的討論再度延燒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法