阿信現身留摔下台「證據」！回歸五月天嗆瑪莎：我敲到腦袋還是比你厲害

〔記者陳慧玲／台中報導〕阿信前幾天和「F4」成員言承旭、吳建豪、周渝民一起唱了4場「恆星之城」演唱會，阿信不慎在最終場跌落舞台，讓各地粉絲心疼不已，今（27日）晚他從「偶像男團」回歸「搖滾樂團」，和五月天夥伴一起在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」新年版巡演首場，結果日前跌下台受傷流血的左手背，今晚還是貼上膚色OK繃遮掩，歌迷雖心疼，但看到阿信回歸還是興奮不已。

五月天重返台中開唱，團員繼續在台上鬥嘴。（相信音樂提供）

五月天「回到那一天」巡演已走訪23個城市，加上此次台中場6場15萬人，共唱了138場，累計626萬人欣賞，今晚開場就唱了《OAOA》、《乾杯》、《終結孤單》等嗨歌，讓全場歌迷心情大樂。

過去「回到那一天」從台中起跑，這次5525+1主題再回到台中，阿信開心大喊：「晚安我們回家了！」瑪莎提到，很多網友討論，演唱會的第一場都是「彩排場」，但他不這麼認為，「第一場是台上演出最真實的那一場，會發生什麼事情，會出什麼樣的錯，自己也不知道。」沒想到冠佑當場吐嘈：「你前面貝斯彈錯了。」團員質問瑪莎彈《乾杯》這首歌怎麼了？瑪莎笑說本想試試新的感覺，「但太OUTSIDE了！」阿信虧他：「到底OUTSIDE還是烙賽？」

配合五月天到台中開唱，MAYDAYLAND各種布置也成了歌迷搶拍景點。（相信音樂提供）

另外阿信對歌迷說，如果今晚瑪莎再出錯，一個錯多一首歌曲。瑪莎反擊阿信：「陳信宏，你...吐不出象牙。」沒想到阿信主動提及前幾天摔下舞台的意外：「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害。」另外阿信雖摔傷也沒忘記開黃腔，他叫冠佑轉身，原來在找螢光棒，但阿信說：「我那一根怎麼不見了，原來在你褲子，一個人褲子裡一根就好了。」

「因為你所以五球」耶誕帽版首次在台中公園登場。（相信音樂提供）

配合此次五月天到台中開唱，台中也打造出「MAYDAYLAND」，讓整座城市變成五月天樂園，台中公園的「因為你所以五球」耶誕帽版大球也首次登場，近期都成了歌迷搶拍照打卡的景點。另外台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車，都有五月天相關展出。

