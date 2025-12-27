自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿信現身留摔下台「證據」！回歸五月天嗆瑪莎：我敲到腦袋還是比你厲害

〔記者陳慧玲／台中報導〕阿信前幾天和「F4」成員言承旭、吳建豪、周渝民一起唱了4場「恆星之城」演唱會，阿信不慎在最終場跌落舞台，讓各地粉絲心疼不已，今（27日）晚他從「偶像男團」回歸「搖滾樂團」，和五月天夥伴一起在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」新年版巡演首場，結果日前跌下台受傷流血的左手背，今晚還是貼上膚色OK繃遮掩，歌迷雖心疼，但看到阿信回歸還是興奮不已。

五月天重返台中開唱，團員繼續在台上鬥嘴。（相信音樂提供）五月天重返台中開唱，團員繼續在台上鬥嘴。（相信音樂提供）

五月天「回到那一天」巡演已走訪23個城市，加上此次台中場6場15萬人，共唱了138場，累計626萬人欣賞，今晚開場就唱了《OAOA》、《乾杯》、《終結孤單》等嗨歌，讓全場歌迷心情大樂。

過去「回到那一天」從台中起跑，這次5525+1主題再回到台中，阿信開心大喊：「晚安我們回家了！」瑪莎提到，很多網友討論，演唱會的第一場都是「彩排場」，但他不這麼認為，「第一場是台上演出最真實的那一場，會發生什麼事情，會出什麼樣的錯，自己也不知道。」沒想到冠佑當場吐嘈：「你前面貝斯彈錯了。」團員質問瑪莎彈《乾杯》這首歌怎麼了？瑪莎笑說本想試試新的感覺，「但太OUTSIDE了！」阿信虧他：「到底OUTSIDE還是烙賽？」

配合五月天到台中開唱，MAYDAYLAND各種布置也成了歌迷搶拍景點。（相信音樂提供）配合五月天到台中開唱，MAYDAYLAND各種布置也成了歌迷搶拍景點。（相信音樂提供）

另外阿信對歌迷說，如果今晚瑪莎再出錯，一個錯多一首歌曲。瑪莎反擊阿信：「陳信宏，你...吐不出象牙。」沒想到阿信主動提及前幾天摔下舞台的意外：「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害。」另外阿信雖摔傷也沒忘記開黃腔，他叫冠佑轉身，原來在找螢光棒，但阿信說：「我那一根怎麼不見了，原來在你褲子，一個人褲子裡一根就好了。」

「因為你所以五球」耶誕帽版首次在台中公園登場。（相信音樂提供）「因為你所以五球」耶誕帽版首次在台中公園登場。（相信音樂提供）

配合此次五月天到台中開唱，台中也打造出「MAYDAYLAND」，讓整座城市變成五月天樂園，台中公園的「因為你所以五球」耶誕帽版大球也首次登場，近期都成了歌迷搶拍照打卡的景點。另外台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車，都有五月天相關展出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中