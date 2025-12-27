自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樋口愛首登八里跨年 喊吃台灣美食：光說就餓了

樋口愛首登八里跨年。（寬寬整合行銷提供）樋口愛首登八里跨年。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本創作歌手樋口愛確定登上2026新北八里跨年舞台，她在今年6月於台灣舉辦個人專場演唱會，留下「一定會再來台灣」的約定，沒想到短短半年後就真的兌現承諾，讓歌迷直呼又驚又喜。

談到即將再次與台灣粉絲見面，樋口愛開心表示，能夠一次又一次來到自己很喜歡的地方，見到最喜歡的粉絲們，甚至還能一起跨年，「現在就已經讓我非常期待了」。

多次造訪台灣的樋口愛，這回也將首次踏上淡水、八里一帶。她透露，這是自己第一次來到這個區域，能走進從沒去過的城市，本身就讓人覺得很棒，也對河畔舞台的演出環境充滿新鮮感與期待。

首次在台灣參與跨年活動，又是在八里河畔這樣特別的場地，樋口愛坦言，這次的跨年對她來說意義相當不同。她笑說，過去的跨年幾乎都是和妹妹兩個人一起辦活動，甚至還會在倒數瞬間上演「吵架情境劇」。這次則是睽違一段時間，甚至幾乎算是第一次在跨年時舉辦正式演唱會，因此希望能將舞台打造成一場「今年總整理」的演出，想把「大家今年真的都很努力了」的心情傳達給觀眾，「如果能成為一場溫柔的演出就好了」。

聊到每次來台灣最期待的行程，樋口愛立刻進入美食模式，直呼喜歡的東西實在太多。從豆花、小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶，到各式水果與細細的麵條，一口氣如數家珍，還笑說「光說就餓了」。她也透露，自己其實還沒有真正坐在夜市攤位吃過飯，因此對夜市美食一直非常在意，希望這次有機會好好體驗。

由於跨年夜河畔舞台氣溫偏低，樋口愛也特別分享來自寒冷地區長大的禦寒小秘訣。她笑著說，只要把「有『首』字的地方」保暖，例如脖子、手腕、腳踝，因為這些地方有比較粗的血管，身體就會整個暖起來。她也建議大家可以把暖暖包放在手套或襪子裡，貼近這些部位，「聽說是這樣啦（笑）」，語氣輕鬆又可愛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中