樋口愛首登八里跨年 喊吃台灣美食：光說就餓了

樋口愛首登八里跨年。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本創作歌手樋口愛確定登上2026新北八里跨年舞台，她在今年6月於台灣舉辦個人專場演唱會，留下「一定會再來台灣」的約定，沒想到短短半年後就真的兌現承諾，讓歌迷直呼又驚又喜。

談到即將再次與台灣粉絲見面，樋口愛開心表示，能夠一次又一次來到自己很喜歡的地方，見到最喜歡的粉絲們，甚至還能一起跨年，「現在就已經讓我非常期待了」。

多次造訪台灣的樋口愛，這回也將首次踏上淡水、八里一帶。她透露，這是自己第一次來到這個區域，能走進從沒去過的城市，本身就讓人覺得很棒，也對河畔舞台的演出環境充滿新鮮感與期待。

首次在台灣參與跨年活動，又是在八里河畔這樣特別的場地，樋口愛坦言，這次的跨年對她來說意義相當不同。她笑說，過去的跨年幾乎都是和妹妹兩個人一起辦活動，甚至還會在倒數瞬間上演「吵架情境劇」。這次則是睽違一段時間，甚至幾乎算是第一次在跨年時舉辦正式演唱會，因此希望能將舞台打造成一場「今年總整理」的演出，想把「大家今年真的都很努力了」的心情傳達給觀眾，「如果能成為一場溫柔的演出就好了」。

聊到每次來台灣最期待的行程，樋口愛立刻進入美食模式，直呼喜歡的東西實在太多。從豆花、小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶，到各式水果與細細的麵條，一口氣如數家珍，還笑說「光說就餓了」。她也透露，自己其實還沒有真正坐在夜市攤位吃過飯，因此對夜市美食一直非常在意，希望這次有機會好好體驗。

由於跨年夜河畔舞台氣溫偏低，樋口愛也特別分享來自寒冷地區長大的禦寒小秘訣。她笑著說，只要把「有『首』字的地方」保暖，例如脖子、手腕、腳踝，因為這些地方有比較粗的血管，身體就會整個暖起來。她也建議大家可以把暖暖包放在手套或襪子裡，貼近這些部位，「聽說是這樣啦（笑）」，語氣輕鬆又可愛。

