娛樂 最新消息

升咖就耍大牌？劉宇寧霸氣闢謠：番位證明不了我

劉宇寧憑藉古裝劇《折腰》人氣水漲船高。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星劉宇寧憑藉古裝劇《折腰》人氣水漲船高，近來傳出他「升咖後只接一番戲」，甚至因為太在意番位（指演員在影視作品的姓名的排位次序），而暫時不進劇組的說法。對此，他日前親自在直播中正面回應，直球闢謠，態度相當霸氣，直言：「我的價值不需要用番位來證明。」

劉宇寧表示，如果自己真的把番位、虛名看得那麼重，「我劉宇寧根本走不到今天」。他強調，演員的價值從來不是靠排名決定，而是作品帶來的實際影響力，「哪怕我是五番，該是我的榮譽誰也拿不走；不該是我的，我演一番也留不住」，一席話也被不少網友大讚清醒又有底氣。

劉宇寧憑藉古裝劇《折腰》人氣水漲船高。（翻攝自微博）劉宇寧憑藉古裝劇《折腰》人氣水漲船高。（翻攝自微博）

至於近期沒有進劇組拍戲，劉宇寧也親自說明原因，並非外界揣測的挑戲或耍大牌，而是單純的事業規劃調整。他透露，自2024年9月拍完《書卷一夢》後，這段時間把重心放回歌手身分，投入演唱會與新專輯籌備，「在橫店拍了4年戲，也需要一點時間，去嘗試其他可能性

談到如何替自己建立信心，劉宇寧不避諱分享私下的一面，笑說自己有時會對著鏡子跟自己「吹牛」，不斷提醒自己：「劉宇寧，你的價值不需要用番位來證明。」他坦言，這些話也許聽起來有點「裝」，但對他來說，就是支撐自己繼續往前走的力量。

一連串真誠回應曝光後，不少粉絲力挺，認為他能在話題正熱時保持清楚定位，也讓外界看見他對演員與歌手身分的清醒思考。

點圖放大body

