娛樂 最新消息

（懶人包）張惠妹隔5年在家鄉跨年！全台跨年晚會「卡司、收看平台」一次看

蕭敬騰、張惠妹時隔五年登跨年。（三立提供/縣府提供）蕭敬騰、張惠妹時隔五年登跨年。（三立提供/縣府提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，全台各縣市陸續公布2026年跨年活動，這次「Jolin」蔡依林還有五月天及陳昇等大咖今年跨年都會在台灣辦演唱會陪民眾跨年。「阿妹」張惠妹在台東跨年、蕭敬騰則是在台中跨年演唱，台北跨年則有睽違12年來台演出的韓國女團KARA，一起來看看各縣市跨年卡司及地點。

睽違12年來台演出的韓國女團KARA今年登北跨跨年。（北市觀傳局提供）睽違12年來台演出的韓國女團KARA今年登北跨跨年。（北市觀傳局提供）

『北部』

▶台北｜台北最High新年城

時間：19:00~01:00

地點：台北市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：KARA、蔡健雅、韋禮安、李千娜、周湯豪、畢書盡、玖壹壹、美秀集團、高爾宣、安心亞、U:NUS、幻藍小熊、味全龍小龍女

收看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

網路：台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube/Facebook

▶新北｜閃耀新北1314跨河煙火

時間：16:30~21:30

地點：淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸

漁人碼頭 星光舞台：HWASA華莎、Ozone、張語噥Sammy、小男孩樂團、隨心所欲樂團、蘇慧倫、全方位樂團、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族

八里左岸 星月舞台：樋口愛、Baby DONT Cry、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、梁文音、動力火車、U:NUS、陳華、以莉·高露 Ilid·Kaolo、梁舒涵、賴晏駒LAI、OPEN!家族

▶桃園｜桃園ON AIR跨年晚會

時間：19:00~00:30

地點：樂天桃園棒球場（主場地）、亞洲矽谷IOT戶外廣場（副場地）

主持人：唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝

卡司：pink、陳勢安、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團

收看平台：

電視：TVBS歡樂台、公視無線台、MOD公共電視台、TVBSNEWS新聞網

網路：樂遊桃園Facebook、Catchplay+、中華電信HamiVideo

新竹ON LOOP不斷電跨年晚會。（新竹市政府提供）新竹ON LOOP不斷電跨年晚會。（新竹市政府提供）

▶新竹｜新竹ON LOOP不斷電跨年晚會

時間：18:00~00:30

地點：新竹市大湳雅公園

主持人：籃籃、張立東、DJDennis、鏝鏝

卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash

收看平台：東森電視

璀璨蘭城 幸福宜市跨年晚會。（翻攝自宜蘭市公所臉書）璀璨蘭城 幸福宜市跨年晚會。（翻攝自宜蘭市公所臉書）

▶宜蘭｜璀璨蘭城 幸福宜市跨年晚會

時間：19:00

地點：宜蘭運動公園

主持人：JR紀言愷、阿喜林育品

卡司：徐懷鈺、彭佳慧、呂士軒、高爾宣、四分衛樂團、王ADEN、紫月光、陳華、晨悠、裴安、LUVSSI、ZorN、IVAN & ANITA

蕭敬騰相隔5年在台灣跨年。（三立提供）蕭敬騰相隔5年在台灣跨年。（三立提供）

『中部』

▶台中｜台中最強跨年夜

時間：18:00~01:00

地點：水湳中央公園

主持人：阿KEN、蔡尚樺

卡司：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、吳思賢、怕胖團、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、陳泳希、帕拉斯、無双樂團、瑪菲司、DJ Double K

動力火車在台中跨年。（三立提供）動力火車在台中跨年。（三立提供）

收看平台：

電視：三立都會台、TBC台中資訊台、台視主頻、高點綜合台

網路：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、MyVideo

▶台中｜麗寶包你發跨年演唱會

時間：20:00~01:00

地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場

主持人：小龜 楊程鈞

卡司：王識賢、魏如萱、宇宙人、美秀集團、MARZ23、許含光、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+、翁鈺鈞、瑪菲司Mavis、Breaking Bad Crew

收看平台：

電視：三立台灣台

網路：三立新聞網YouTube、VIDOL YouTube、三立電視 YouTube

▶彰化｜彰化田中跨年晚會

時間：19:00~00:30

地點：高鐵彰化站廣場

卡司：陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、田亞霍、潤少、陳大天、hot shock樂團、寬仔、八青哥、狂野樂團

收看平台：中天電視YouTube頻道LIVE直播

▶南投｜日月潭跨年晚會

時間：20:00~00:10

地點：水社碼頭、伊達邵碼頭

卡司：好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、KMF極限火舞團、喜裂克文化藝術團、張家綸老師、全世煌、呂、康月、也就醬子、曼暉舞蹈團、肆月、音樂盒室內樂集

▶南投｜乘乖の星空派對清境跨年晚會

時間：20:00~01:00

地點：清境農場遊客中心

主持人：崔維斯、蓁蓁

卡司：禾羽、小銘、高曼容、全世煌、交響樂長青交響樂團、姑慕·巴紹

雲林電光跨年✧點亮未來。（翻攝自雲林縣政府臉書）雲林電光跨年✧點亮未來。（翻攝自雲林縣政府臉書）

▶雲林｜電光跨年✧點亮未來

時間：18:00~00:30

地點： 雲林縣立田徑場

卡司：羅志祥、周湯豪、艾怡良、HIGHLIGHT、舞思愛、吳卓源、甜約翰、源少年、薛恩、西屯純愛組、慢慢說

收看平台：

電視：八大綜合台

網路：八大電視YouTube、雲林縣政府YT&FB

Solar頌樂、蕭煌奇將在嘉義陪民眾跨年。（嘉義市文化局提供）Solar頌樂、蕭煌奇將在嘉義陪民眾跨年。（嘉義市文化局提供）

『南部』

▶嘉義｜全嘉藝起來跨年晚會

時間：17:30~00:30

地點：嘉義市政府北棟大樓預定地

主持人：蔡昌憲、瑪麗

卡司：蕭煌奇、Solar頌樂、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、王彙筑、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢

▶台南｜台南好Young跨年晚會

時間：18:00~00:30

地點：永華市政中心西側廣場

主持人：吳建恆、徐凱希

卡司：STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、康康、魏浚笙、ALL（H）OURS、麋先生、派偉俊、李竺芯、安吉、FEniX、JADE、F.F.O

▶高雄｜2026雄嗨趴

時間：19:00

地點：夢時代購物中心

主持人：陳漢典、阿本、「木木」林葦妮

卡司：權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Ponay、鼓鼓 呂思緯、源少年 、陳忻玥 、洪暐哲、安吉、Wing Stars、黃路梓茵

收看平台：

電視：華視、年代MUCH、壹綜合

網路：中華電信MOD、HamiVideo、LINETODAY、LINEVOOM、壹電視NEXTTVYouTube、陳其邁／高雄市政府／高雄旅遊網／壹電視NEXTTVFacebook

屏東跨年晚會「High歌之夜—歌舞昇屏」。（翻攝自臉書）屏東跨年晚會「High歌之夜—歌舞昇屏」。（翻攝自臉書）

▶屏東｜High歌之夜—歌舞昇屏

時間：19:00～00:30

地點：屏東體育館前廣場

主持人：焦凡凡、無尊

卡司：丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳&壓克力柿子、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX

▶屏東｜屏東屏東嗨玩阿里港跨年晚會

時間：20:00

地點：里港過江河堤公園

主持人：陳昭瑋、美姍、珈安

卡司：滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、樂翔家、台鋼雄鷹Wing Stars

『東部』

▶花蓮｜花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

時間：20:00～00:30

地點：花蓮市東大門廣場

卡司：李聖傑、魏如昀、Ozone、VERA、阿布絲、柏霖、張語噥、偏執狂樂團、Akua*SKD

▶台東｜東！帶我走

時間：18:00~01:0

地點：台東市國際地標

卡司：張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊。

收看平台：饒慶鈴縣長FB、臺東縣政府YouTube、LINE旅遊

『離島』

▶金門｜2026金門跨年晚會

日期：18:30~00:30

地點：金城鎮莒光共融公園

主持人：梁赫群、黃沐妍

卡司：Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、江志豐、AKB48 Team TP、未來少女ELL&S、momo親子台、TrueLive真實樂團。

▶馬祖｜2026馬祖跨年晚會

日期：20:00

地點：南竿白馬王公園

主持人：林庭旭、優優娜

卡司：林隆璇、林逸欣樂團、王大文、卜星慧樂團

點圖放大header
點圖放大body

