邰智源揭秀場秘辛 大咖歌王賺到手軟「直接把錢用倒的」

邰智源「蹭飯」踢鐵板，羅時豐媽媽祭出香菜讓他臉色發青。（大牛比較攬提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王羅時豐經營新頻道《大牛比較攬》有成，再次入圍2025 YouTube的十大年度熱門創作者，他在最新的人氣單元《趣你家蹭飯》邀來邰智源錄影，果真充滿笑料。

羅時豐宴請邰智源正宗客家料理。（大牛比較攬提供）

過往都是羅時豐到對方家蹭飯，沒想到邰智源家裡根本不開伙，羅時豐只好請出退隱「廚房」30年，已經高齡86歲的羅媽媽重出江湖，料理一桌澎湃的客家料理宴請貴客，只見邰智源一到羅時豐家就立刻虧他家裡大的宛如古裝劇中的大宅邸，忍不住感嘆：「可見以前秀場真的很好賺。」

請繼續往下閱讀...

邰智源和羅時豐其實認識多年，當年羅時豐就開著極為罕見的BMW 850i在做完工地秀後順道載他回家，羅時豐笑說工地秀時期真的很瘋狂，自己最多一天可以跑9場，羅媽媽加碼透露：「當時他都半夜回到家，然後敲門進來說，媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。」讓邰智源忍不住開玩笑說：「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，天亮才算錢，天黑算不清楚。」

羅媽媽這次拿出一身好本領，包括客家小炒、筍絲封肉、客家鹹菜湯，讓邰智源大飽口福，每道菜都讚不絕口，但沒想到就在邰智源吃的津津有味時，羅媽媽竟然拿出「香菜」推薦邰智源一定要搭配一起吃。

只見「香菜絕緣體」邰智源嚇到臉色發青，但基於「孝順」，邰智源硬著頭皮淺嚐了「一片」香菜，不過，香菜氣味實在太逼人，邰智源吃了一口後就猛灌茶，羅時豐在一旁看的樂開懷，笑說: 「邰哥真的太善良了。」

聊到近年投入YouTube的心路歷程，羅時豐也好奇詢問邰智源，當初得知自己加入YouTube時的真實想法，邰智源先是嘆了口氣直言：「完了！」引得現場哄堂大笑，隨後又補充表示：「因為羅時豐一定會帶著大量喜歡他的觀眾一起進到YouTube，大牛是一塊稀土，只是當時還沒被開採而已！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法