（獨家）劉思慕不敢居功《尚氣》大賣！亞裔演員遇挫折「與其被選先選擇自己」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕由劉思慕主演的漫威電影《尚氣與十環傳奇》2021年在疫情期間於全球衝出4.32億美金（約台幣135.64億元）的票房佳績，他除了強調電影的成功並非他個人因素，也不諱言身為亞裔演員在現實遭遇的挫折，「產業正在收縮，當風險意識升高，多元與代表性通常最先被擱置。」

劉思慕繼《尚氣與十環傳奇》後，終於又在影集《哥本哈根測試》擔任男主角。（NBCUniversal l PEACOCK l HBO Max提供）

回顧自己的演藝路，從多倫多到洛杉磯、從情境喜劇影集《金家便利商店》到漫威鉅片《尚氣與十環傳奇》，現在終於又在影集《哥本哈根測試》擔任男主角，劉思慕說始終記得，自己來自一個與產業毫無連結的移民家庭，「這一切從來不是理所當然。」也因此，他不斷提醒自己，「能站在這裡，本身就是一種特權。」

回望《尚氣與十環傳奇》上映後的幾年，劉思慕坦言，自己現在才真正理解，「這是一場馬拉松，成功的定義在於長度，而不是某一個瞬間有多巨大。」他不諱言：「如果你不是白人，這條路會困難得多。我親眼看到這個系統是怎麼運作的。」

劉思慕（右）在影集《哥本哈根測試》和梅莉莎巴雷拉談情兼對抗陰謀。（NBCUniversal l PEACOCK l HBO Max提供）

劉思慕說，有些演員一旦有了第一個高峰，機會便接連而來，「但這件事，完全沒有發生在我身上。」尤其當《尚氣與十環傳奇》創下亮眼成績，送到他桌上的，多半仍是低預算作品、第三或第四男主角，甚至是反派角色，「我真的很意外，真正的男主角邀約竟然那麼少。」

不過劉思慕也強調，自己並不會因此認為電影的成功來自個人，「那是一部漫威電影！」但他指出，那是一個全新英雄、幾乎沒有其他角色加持的獨立起源故事，還是在疫情期間上映。「在一個沒有任何事情是穩賺不賠的世界裡，你至少會以為，有人會說：那就再讓這個人試試看吧。」因此，影集《哥本哈根測試》對他而言格外關鍵。

劉思慕除了主演影集《哥本哈根測試》，同時擔任執行製作。（翻攝自YouTube）

談到未來，劉思慕說自己「還有太多沒做過的事」，什麼都想嘗試，也想和從小敬仰的導演合作。但他也清醒地承認，「對一個既不是白人、也不是黑人的人來說，有些門永遠不會為你打開。」

意識到這一點之後，他選擇把問題轉向自己。「我們是只在同溫層裡抱怨，還是真的要做點什麼？」他提到許多亞洲演員被迫身兼多職，因為「你不能坐在那裡，等一個永遠不會選你的人來選你，你得先選擇你自己。」

《哥本哈根測試》已於HBO Max上線。

