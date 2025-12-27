自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（獨家）劉思慕不敢居功《尚氣》大賣！亞裔演員遇挫折「與其被選先選擇自己」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕由劉思慕主演的漫威電影《尚氣與十環傳奇》2021年在疫情期間於全球衝出4.32億美金（約台幣135.64億元）的票房佳績，他除了強調電影的成功並非他個人因素，也不諱言身為亞裔演員在現實遭遇的挫折，「產業正在收縮，當風險意識升高，多元與代表性通常最先被擱置。」

劉思慕繼《尚氣與十環傳奇》後，終於又在影集《哥本哈根測試》擔任男主角。（NBCUniversal l PEACOCK l HBO Max提供）劉思慕繼《尚氣與十環傳奇》後，終於又在影集《哥本哈根測試》擔任男主角。（NBCUniversal l PEACOCK l HBO Max提供）

回顧自己的演藝路，從多倫多到洛杉磯、從情境喜劇影集《金家便利商店》到漫威鉅片《尚氣與十環傳奇》，現在終於又在影集《哥本哈根測試》擔任男主角，劉思慕說始終記得，自己來自一個與產業毫無連結的移民家庭，「這一切從來不是理所當然。」也因此，他不斷提醒自己，「能站在這裡，本身就是一種特權。」

回望《尚氣與十環傳奇》上映後的幾年，劉思慕坦言，自己現在才真正理解，「這是一場馬拉松，成功的定義在於長度，而不是某一個瞬間有多巨大。」他不諱言：「如果你不是白人，這條路會困難得多。我親眼看到這個系統是怎麼運作的。」

劉思慕（右）在影集《哥本哈根測試》和梅莉莎巴雷拉談情兼對抗陰謀。（NBCUniversal l PEACOCK l HBO Max提供）劉思慕（右）在影集《哥本哈根測試》和梅莉莎巴雷拉談情兼對抗陰謀。（NBCUniversal l PEACOCK l HBO Max提供）

劉思慕說，有些演員一旦有了第一個高峰，機會便接連而來，「但這件事，完全沒有發生在我身上。」尤其當《尚氣與十環傳奇》創下亮眼成績，送到他桌上的，多半仍是低預算作品、第三或第四男主角，甚至是反派角色，「我真的很意外，真正的男主角邀約竟然那麼少。」

不過劉思慕也強調，自己並不會因此認為電影的成功來自個人，「那是一部漫威電影！」但他指出，那是一個全新英雄、幾乎沒有其他角色加持的獨立起源故事，還是在疫情期間上映。「在一個沒有任何事情是穩賺不賠的世界裡，你至少會以為，有人會說：那就再讓這個人試試看吧。」因此，影集《哥本哈根測試》對他而言格外關鍵。

劉思慕除了主演影集《哥本哈根測試》，同時擔任執行製作。（翻攝自YouTube）劉思慕除了主演影集《哥本哈根測試》，同時擔任執行製作。（翻攝自YouTube）

談到未來，劉思慕說自己「還有太多沒做過的事」，什麼都想嘗試，也想和從小敬仰的導演合作。但他也清醒地承認，「對一個既不是白人、也不是黑人的人來說，有些門永遠不會為你打開。」

意識到這一點之後，他選擇把問題轉向自己。「我們是只在同溫層裡抱怨，還是真的要做點什麼？」他提到許多亞洲演員被迫身兼多職，因為「你不能坐在那裡，等一個永遠不會選你的人來選你，你得先選擇你自己。」

《哥本哈根測試》已於HBO Max上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中