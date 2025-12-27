（獨家）《尚氣》後再當男主角！劉思慕對於非首選心有戚戚焉「很熟悉這個狀態」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕「尚氣」劉思慕最近在影集《哥本哈根測試》中飾演一名能力無可挑剔、卻始終被排除在「第一人選」之外的行動專家亞歷山大，談起角色，他毫不避諱地說：「這個狀態，對我來說其實很熟悉。」

劉思慕在影集《哥本哈根測試》飾演行動專家，有不少動作戲演出。（達志影像）

劉思慕形容，亞歷山大技術純熟、行動致命，卻因出身與結構性現實，被長期放在候補名單之外，「他是那種專業到不能再專業的人。他知道自己夠格，也知道自己能給更多，但就是沒有被選上。」直到某個突如其來的時刻被推上前線，「他終於有機會證明自己一直都是對的人。」

請繼續往下閱讀...

為了貼近角色，劉思慕特別研究亞歷山大的軍事背景，並訪談多位前特種部隊成員。「那不是一種可以假裝的狀態。」他說，極端訓練會讓某些反應內化成為本能，「即使你離開戰場，那些行為模式還是會影響你怎麼走路、怎麼觀察空間、怎麼做決定。」

劉思慕日前出席《哥本哈根測試》首映會。（達志影像）

相較於動作場面，劉思慕認為《哥本哈根測試》最吸引自己的，其實是表演層面的壓力，「這個角色必須在被監控、被操控的情況下，持續表現得像個正常人。」他解釋，亞歷山大必須同時應對敵人與盟友，「每一個眼神、每一次停頓、每一次移動，都不能出錯。」這種高度內斂的表演，「比踹門或打鬥難太多了。」

談到角色的核心主題，劉思慕多次提到「證明自己值得」，「這是他最大的執念。」但他也補充，這正是角色必須超越的地方。「你不可能一輩子都活在別人的認可之中。」亞歷山大的成長，在於學會信任自己，「而不是不斷向外界交付成績單。」他坦言，這樣的提醒，「對我自己來說也同樣適用。」

劉思慕在影集《哥本哈根測試》展現好身手。（翻攝自YouTube）

這次同時擔任執行製作，對他而言並非頭銜，而是一種心理層面的穩定。「至少我感覺自己對事情有一點控制權。」他直言，在一個演員往往無法決定未來走向的產業裡，能參與故事早期討論、角色結構與動機，本身就是難得的安全感。「我不想只是掛名，也不想成為壓迫創作的那一方。」他希望自己成為的是「有貢獻，但不干擾的人。」

《哥本哈根測試》已於HBO Max上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法