大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。

日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露出一些爆料內容，原本朱孝天爆料內容涉及假唱、勾結黃牛等事項，還稱自己已去「國台辦」配合調查，但事後他發出道歉聲明，表示是在遭受網路暴力後情緒失控，身心俱疲，才會發表不當的言論，並稱自己「做出了錯誤的示範」，另外也提到「國台辦」相關言論與實情不符，特別做出澄清與致歉。

大S（右）與小S。（資料照，記者胡舜翔攝）

網友則翻出過去蔡康永和大S在節目裡訪問他的內容，他說以前得知大S和仔仔交往時，自己不會驚訝，因為感覺他們兩人就像拼圖的一部分，在一起很正常。另外大S透露曾想撮合朱孝天和小S，當時大S曾說：「當年，我妹妹小S還是單身時，我曾想撮合她和朱孝天在一起，然後我就問朱孝天，你覺得我妹妹怎麼樣？他說挺可愛的，我說那你那天有時間的話，帶她出去看電影吧。」

朱孝天。（資料照，記者潘少棠攝）

大S又談到：「後來朱孝天也答應了，也邀請我妹妹出去過，而且我也邀請他們倆一起吃過飯，但很快我妹妹就告訴我說，覺得他倆不合適。」大S笑說：「通過這段時間的接觸，我發現孝天真的就是一個大怪咖。」網友則揶揄，還好小S很快就發現她和朱孝天個性不合，兩人沒有在一起，直呼：「好險！」另外朱孝天也被大S「認證」是怪咖。

