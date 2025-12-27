自由電子報
娛樂 最新消息

結婚45年還很猛！向太語出驚人：無性婚姻不成立 爆向華強「那方面真的強」

〔記者李紹綾／台北報導〕「向太」陳嵐是香港影視大亨向華強的老婆，兩人結婚45年，感情依舊甜蜜，她一向敢說敢言、經常在社群和網友互動，近日在小紅書談論「無性婚姻」掀起熱議，她直球表示「無性婚姻不成立」，還語出驚人勸大家婚前一定要「先試車」，甚至大方爆料老公「那方面真的很強」。

向華強（右）、「向太」陳嵐（左）。（資料照，記者潘少棠攝）向華強（右）、「向太」陳嵐（左）。（資料照，記者潘少棠攝）

陳嵐在影片中直言，如果不是身體有障礙，「一個正常的人不想碰你，還說愛你嗎」，她認為，無性往往就代表無愛，這樣的婚姻很難長久。即便有人把無性婚姻形容成純潔、無暇的愛情，她仍不認同，直說那不是伴侶之間該有的互動。

陳嵐也用相當直接的方式形容自己的感情觀，「有性就有愛，你說只有性沒有愛，放屁，你不愛他，根本不想碰他」，她從女性角度出發，認為親密關係能讓彼此感受到被需要、被愛，「一個覺得我需要你，一個覺得你很愛我，這就是愛的存在，根本切割不了」。

「向太」陳嵐認為婚前一定要先試車。（翻攝自小紅書）「向太」陳嵐認為婚前一定要先試車。（翻攝自小紅書）

聊到自身經驗，陳嵐更是毫不避諱，透露向華強曾說過，親密關係會讓他覺得年輕，還能產生多巴胺。她笑說：「所以你們看，我跟向先生看起來那麼年輕。」話裡話外都在暗示，結婚45年的夫妻倆至今仍維持親密互動。

「向太」陳嵐指出無性婚姻不成立。（翻攝自小紅書）「向太」陳嵐指出無性婚姻不成立。（翻攝自小紅書）

最後，陳嵐也認真提醒大家，結婚前一定要先了解彼此是否適合，「一定要知道婚姻裡，你自己的需求是什麼」。

