娛樂 電視

胡宇威與搭檔比心放閃！鍾欣凌見一幕「急call陳庭妮」

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌主持料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，本週日將迎來四強前最後一次淘汰賽，邀請到特別評審有「港點女王」之稱的鄭智善坐鎮，讓賽場氣氛更加緊繃。

目前場上留下的五位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、施捷夫、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與五位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸並肩作戰，誰將止步於此成最大懸念。

鍾欣凌（左）與特別評審鄭智善。（華視提供）鍾欣凌（左）與特別評審鄭智善。（華視提供）

本集主題為看似樸實卻暗藏難度「平凡但不平淡的雞蛋」，選手必須用最日常的食材，端出足以說服評審的關鍵料理。成功晉級的四組將正式邁入下一階段，距離冠軍賽只差一步，而分數最低的組別將在此告別舞台。

選搭檔時依舊火花四射，鄭淳豪與胡宇威「雙向選擇」成功配對，鍾欣凌立刻笑虧：「你果然除了妮妮之外，愛的就是鄭淳豪了！」另一邊看到安心亞與陳勇孝再次組合失敗，鍾欣凌更是用哭腔喊話：「你從頭到尾都選陳勇孝，予晞都幫你哭了！」一旁的林予晞立刻假裝拭淚逗得現場笑成一片。

林予晞（左）負傷下戰帖挑戰拔絲神技。（華視提供）林予晞（左）負傷下戰帖挑戰拔絲神技。（華視提供）

料理準備過程同樣狀況連連，林予晞透露自己在練菜前一天不慎傷到手，儘管傷口已經過了三、四天但只要靠近爐火依舊會特別敏感，讓她在正式比賽時冷汗直流，她與 Jessica 以「宮廷料理」為概念，獻給今天的女王評審鄭智善，並挑戰在法式吐司上製作拔絲焦糖，直接向鄭智善的「拔絲神技」下戰帖，讓她驚喜直呼：「我想看！」

姚淳耀與陳勇孝則端出一道「快要失傳的老台菜」，運用水煮蛋搭配魚漿。看似簡單的料理，實則暗藏巧思，不僅要精準掌控熟度，還得進行塑形。姚淳耀坦言：「塑形讓我很擔心，而水煮蛋雖然簡單也練習很久，但希望比賽時不要出錯。」這道料理也讓鄭智善感到新奇，陳勇孝介紹時更幽默表示：「一顆蛋變兩顆，很像變魔術。」還自嘲家境不好要「一顆蛋變兩顆才划算」，立刻被鍾欣凌吐槽：「你亂講，魚漿比蛋還貴！你真的是！」現場瞬間笑聲四起。

姚淳耀（左）與陳勇孝端出一道「快要失傳的老台菜」。（華視提供）姚淳耀（左）與陳勇孝端出一道「快要失傳的老台菜」。（華視提供）

進入吃評環節，也象徵大家最後一次站在這個分組舞台上。胡宇威率先分享心情，直言與鄭淳豪從比賽一開始到現在都非常有默契，兩人還當場比出愛心。鍾欣凌立刻假裝打電話給陳庭妮笑說：「完了陳庭妮，以後找不到他了，他就在Ricky（鄭淳豪）家了！」

胡宇威搭檔「雙向選擇」成功配對。（華視提供）胡宇威搭檔「雙向選擇」成功配對。（華視提供）

然而在公布成績前，鍾欣凌透露各組平均分數差距不到一分，甚至有兩組僅差零點七分，讓現場氣氛瞬間凝結。面對可能止步的結果，安心亞坦言：「能留到這裡的最後一集，我已經很有成就感了，我會把這份榮耀帶走。」

點圖放大body

