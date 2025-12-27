自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

不用怕斷尾！金獎鉅導掛保證讓大家知道《阿凡達4、5》故事走向

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆執導的科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》正在全球熱賣，不過他早已有4、5集計畫。他在宣傳行程中多次強調，《阿凡達》系列的未來取決於本集是否能在票房上成功；若無法達標，他也已做好為系列畫下句點的準備，但現在他更想到另一個方法讓影迷知道後續

導演柯麥隆向《娛樂週刊》透露，若《阿凡達》系列在第三部、目前仍於戲院上映的《阿凡達：火與燼》之後就此結束，他將召開記者會，親自揭露《阿凡達 4》與《阿凡達 5》的劇情內容。

《阿凡達》系列是導演詹姆斯柯麥隆心血。（二十世紀影業提供）《阿凡達》系列是導演詹姆斯柯麥隆心血。（二十世紀影業提供）

柯麥隆表示：「我不知道這個傳奇是否會走到這一步之後。我希望可以繼續下去。但你知道的，我們每次推出新片，都得再一次證明這個商業模式可行……如果不管基於什麼原因，我們無法拍到第4、5集，我就會召開記者會，告訴大家我們原本打算怎麼拍。如何？」

不過比起直接告訴大家，柯麥隆也有另一個選項，就是將《阿凡達4》與《阿凡達5》的劇本改寫成小說，他補充說：「這些角色背後已經建構了大量文化、背景與橫向細節，我真的很想做一些能呈現那種細膩層次的作品。」

看來柯麥隆或許不必真的召開記者會來公開最後兩集的內容，因為《阿凡達：火與燼》目前的票房表現相當亮眼。電影上映一週後，目前全球票房已賣破5.44億美金（約台幣170.81億元）且預期跨年檔期仍能持續穩定吸金。前兩部《阿凡達》電影的全球票房皆突破20億美金（約台幣628億元）。

《阿凡達：火與燼》全球票房持續攀升。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》全球票房持續攀升。（二十世紀影業提供）

至於是否親自執導接下來兩部《阿凡達》，柯麥隆仍未把話說死，他2022年受訪時曾告訴《帝國》，執導這個系列是「全然耗盡心力」的工作，他可能會考慮從《阿凡達4》開始「交棒」給其他導演。不過，近來他在《阿凡達：火與燼》上映前又表示，自己其實「沒有理由不」繼續親自執導後續作品。

柯麥隆補充說：「我身體很好，狀態也沒問題，我不會把這個選項排除。我是說，我得以充沛的體力去承擔接下來六、七年那種龐大的工作量與能量，你懂我的意思吧？也許我做不到……但如果可以，我就會自己來。」《阿凡達：火與燼》全台票房已突破台幣2億大關，並持續熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中