不用怕斷尾！金獎鉅導掛保證讓大家知道《阿凡達4、5》故事走向

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆執導的科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》正在全球熱賣，不過他早已有4、5集計畫。他在宣傳行程中多次強調，《阿凡達》系列的未來取決於本集是否能在票房上成功；若無法達標，他也已做好為系列畫下句點的準備，但現在他更想到另一個方法讓影迷知道後續

導演柯麥隆向《娛樂週刊》透露，若《阿凡達》系列在第三部、目前仍於戲院上映的《阿凡達：火與燼》之後就此結束，他將召開記者會，親自揭露《阿凡達 4》與《阿凡達 5》的劇情內容。

《阿凡達》系列是導演詹姆斯柯麥隆心血。（二十世紀影業提供）

柯麥隆表示：「我不知道這個傳奇是否會走到這一步之後。我希望可以繼續下去。但你知道的，我們每次推出新片，都得再一次證明這個商業模式可行……如果不管基於什麼原因，我們無法拍到第4、5集，我就會召開記者會，告訴大家我們原本打算怎麼拍。如何？」

不過比起直接告訴大家，柯麥隆也有另一個選項，就是將《阿凡達4》與《阿凡達5》的劇本改寫成小說，他補充說：「這些角色背後已經建構了大量文化、背景與橫向細節，我真的很想做一些能呈現那種細膩層次的作品。」

看來柯麥隆或許不必真的召開記者會來公開最後兩集的內容，因為《阿凡達：火與燼》目前的票房表現相當亮眼。電影上映一週後，目前全球票房已賣破5.44億美金（約台幣170.81億元）且預期跨年檔期仍能持續穩定吸金。前兩部《阿凡達》電影的全球票房皆突破20億美金（約台幣628億元）。

《阿凡達：火與燼》全球票房持續攀升。（二十世紀影業提供）

至於是否親自執導接下來兩部《阿凡達》，柯麥隆仍未把話說死，他2022年受訪時曾告訴《帝國》，執導這個系列是「全然耗盡心力」的工作，他可能會考慮從《阿凡達4》開始「交棒」給其他導演。不過，近來他在《阿凡達：火與燼》上映前又表示，自己其實「沒有理由不」繼續親自執導後續作品。

柯麥隆補充說：「我身體很好，狀態也沒問題，我不會把這個選項排除。我是說，我得以充沛的體力去承擔接下來六、七年那種龐大的工作量與能量，你懂我的意思吧？也許我做不到……但如果可以，我就會自己來。」《阿凡達：火與燼》全台票房已突破台幣2億大關，並持續熱映中。

