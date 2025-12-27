自由電子報
娛樂 電視

比香蕉哥哥小1歲！翁立友「與阿信同年」 笑揭真實年紀

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週邀來台語金曲歌王翁立友與粉紅超跑歌后林姍來到節目中，兩人一出場合唱民國70年收錄在洪榮宏專輯中的《歡喜再相逢》讓全場聽得如癡如醉。

白冰冰盛讚二人氣勢非凡，歌王歌后演唱就是不一樣，但卻問翁立友：「這首歌發行的時候你出生了嗎？」，50歲的翁立友笑說他是民國64年次的，讓常常莫名跟63年次的香蕉哥哥「同框比照」，翁立友直呼難得被「年輕化」，讓他笑得樂開懷。而同樣五月天主唱阿信日前也被翻出與翁立友同年紀，男星凍齡外表備受網友討論。

林姍（左）與翁立友。（民視提供）林姍（左）與翁立友。（民視提供）

翁立友難得回憶起小時候剛出道，特別感謝陽帆是他的「財神爺」，帶著他作秀到處跑，還常常一起跟陽帆的飯局上的大老闆們吃飯，點滴在心讓他記到現在，陽帆笑說：「現在跟朋友們吃飯，都會問我翁立友怎麼沒來？」

陽帆（左起）、林姍、翁立友、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、林姍、翁立友、白冰冰。（民視提供）

翁立友來到節目中更是寵粉，個人演唱《舊情綿綿》以及新專輯主打歌《看天》，現場再加碼與林姍合唱《憨翁》猶如演唱會等級的歌單。本週「超級孩子王」單元，挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱《阿娘》，唱哭原唱唐儷還有無數女歌手，精湛歌聲讓衛冕者10歲周柏霖跟弟弟周祐均壓力山大，哥哥更為一句歌詞的詮釋沒有達標影響分數，讓他淚灑攝影棚，競爭激烈讓全場評審歌手直呼「我們壓力才大」。

點圖放大body

