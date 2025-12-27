自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

88歲周遊圓山當香腸女郎 霸氣擲骰吸客

〔記者蕭方綺／台北報導〕88歲的資深製作人「阿姑」周遊和老公李朝永、兒子張志群今在圓山參與「國際獅子會GST全球服務團隊八大志業公益嘉年華」，穿著大紅色毛衣的阿姑還揪兒子張志群擺攤賣香腸，她化身「香腸女郎」，豪氣稱賺來的錢都會全數捐給公益，還下場與顧客玩「骰十八也」，她一手甩完3顆骰子，腳踩一下地板後立刻插腰，擲骰子竟也玩出女王氣勢，相當了不起。

周遊（右）、李朝永（左）做公益。（記者王文麟攝）周遊（右）、李朝永（左）做公益。（記者王文麟攝）

然而談到近日發生的北捷隨機殺人案，阿姑突然像是電視台派來的公關，總把話題引導到導演兒子馮凱拍的民視八點檔《豆腐媽媽》，她說自己看到北捷隨機殺人案後，告訴馮凱「戲絕對不能有壞人」，馮凱傻眼問他要怎麼寫，她回：「最好做家庭溫馨戲！」

她說過往馮凱總會跟她爭執，這回乖乖聽了老媽的話，讓周遊追劇追到落淚，她說：「因為阿凱從小就沒有爸爸，我身兼兩職，他在劇裡把我作為爸爸、媽媽2種職務的心情都寫上去，有我的影子在裡面。」

對於北捷兇嫌張文的一雙父母出面為兒子向大眾下跪致歉，周遊感慨：「他家裡人都對他很好，為什麼還會這樣？」

周遊（左）、李朝永（右）做公益。（記者王文麟攝）周遊（左）、李朝永（右）做公益。（記者王文麟攝）

李朝永在旁則認為當父母的也很為難，因為兒子長大之後這麼久不在身邊，當父母真的都不知道他現況，中間變化太大，依舊給了生活費，對孩子的心一直都沒變，「但兒子走歪路不正常，社會也有責任。」一旁周遊立刻搭腔：「所以我要阿凱這齣戲教大家常常在一起溝通、不要離開。」還突然放話，若是《豆腐媽媽》收視率拉起來，就要給馮凱500萬獎金，只是她沒講清楚到底要拉到多高才會給錢。

此外，農曆年將至，周遊一家10口計劃到泰國旅行7天，預算超過百萬，周遊也預告明年會非常忙碌，「日本公司要找我辦選美大賽，還要選貴夫人的品德、鑽石先生」，加上她在等政府通知幹細胞合法，搶著要當全台第一個去打幹細胞的人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中