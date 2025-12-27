致敬五月天 生命樹成軍15年感謝祭驚喜不斷

〔記者陽昕翰／台北報導〕樂團「生命樹」由小王子、青春、小N組成，今年迎來成團15週年，正式啟動音樂計畫，他們在平安夜舉辦「生命樹 Acoustic Session｜15週年感謝祭」，團員們更與歌迷乾杯相約：「下一個15年，我們還要一起唱歌。」

生命樹成團15年感謝祭溫暖登場。（植光土壤音創提供）

成團15年來，3位團員在樂壇各自忙碌，但不忘回歸樂團身份，推出新作並籌備兩場演出，感謝祭現場更設置15週年限定展覽與紀念品，歌迷感動直呼：「聽完演唱會，帶回家的紀念品都可以設展了，生命樹可以不要這麼大方嗎？」

感謝祭開場前設計5大關卡，從隨堂考到拼貼生命樹封面，細節滿滿，演出以早期作品揭幕，並選唱五月天《相信》致敬成團初衷，也重新詮釋寫給劉若英的《人》。

生命樹與粉絲合影留念。（植光土壤音創提供）

唱到《石頭》時，小王子邀歌迷合唱，他表示：「這首歌是在我很痛苦的時候寫的，這次換你們接住生命樹了。」演唱會上「生命樹」經典連發，從熱血的《微光少年》到直擊靈魂的《人間失格》，當新歌《白色迴廊》的旋律首度響起，全場屏息以待，現場歌迷在淚光中與15年前的自己重逢，久久無法自拔。

