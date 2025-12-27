自由電子報
娛樂 日韓

還沒來台就翻車！日本BL作家「台灣標五星旗」 網友怒喊抵制

〔娛樂頻道／綜合報導〕滿頭問號！日本BL作家「ニクヤ乾」即將帶著作品來台參加簽名會，結果在X一連串的發文，讓台灣人怒火中燒，先是把台灣才有的中文版打上五星旗，接著又稱不知道中文版在哪國發售，讓人好傻眼。

ニクヤ乾將帶作品來台灣，卻在來台前在網路上大翻車。（翻攝自X）ニクヤ乾將帶作品來台灣，卻在來台前在網路上大翻車。（翻攝自X）

ニクヤ乾應台灣青文出版社邀請，明年2月將來台出席2026台北國際動漫節，帶著BL漫畫《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》舉辦首次來台簽名會，該本漫畫榮獲「BL AWARD 2024」癖好部門第3名，受到不少人喜歡。

ニクヤ乾把中文版放上五星旗，點燃台灣讀者怒火。（翻攝自X）ニクヤ乾把中文版放上五星旗，點燃台灣讀者怒火。（翻攝自X）

不過令人傻眼的是，她近期在X上發文，把「中國語版」旁邊附上「五星旗」，眾所皆知描繪同性戀愛的題材根本不可能在中國發行，經台灣網友提醒之後，ニクヤ乾又回應：「我又不知道在哪個國家販售！」可是她又被網友挖出，其實早就回應台灣網友留言，開心的說：「台灣的簽名會今天公布了嗎！恭喜！期待與您見面！」讓人一頭霧水。

ニクヤ乾在X上道歉，卻沒說為了什麼事情道歉，令台灣網友又怒了。（翻攝自X）ニクヤ乾在X上道歉，卻沒說為了什麼事情道歉，令台灣網友又怒了。（翻攝自X）

對於此事件，ニクヤ乾又在X表示：「中文版在中國沒辦法販售喔，哈哈哈哈哈哈！為什麼呢？在哪裡可以買到呢，在某個國家可以買到呢！」這個戲謔的語音又再次點燃台灣網友怒火，不過也有人認為作者是在嘲諷中國，只是不管如何，台灣網友已經紛紛開始決定抵制ニクヤ乾，甚至要求青文出版社給出因應對策，否則台灣網友不願再參加簽名會，卻擔心會影響下次抽獎資格，而猶豫不決，場面只會更難看。

ニクヤ乾發文說「在中國不銷售」卻放五星旗圖案。（翻攝自X）ニクヤ乾發文說「在中國不銷售」卻放五星旗圖案。（翻攝自X）

ニクヤ乾說不知道中文版在哪販售。（翻攝自X）ニクヤ乾說不知道中文版在哪販售。（翻攝自X）

今天上午，ニクヤ乾態度大轉彎，表示自己只是聽說出了中文版本，沒有做好充分確認就發了文，對我這樣思慮不周的行為，造成許多讀者的傷害致上歉意。她強調已經把有問題的貼文都刪除了，會嚴肅對待此事，並加以改進。只是ニクヤ乾道歉聲明從頭到尾沒提到台灣，爭議仍在持續延燒。

點圖放大body

