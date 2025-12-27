「沒選擇才接BL劇」挨轟不尊重 邱宇辰發聲澄清：從沒勉強自己

〔記者李紹綾／台北報導〕邱宇辰去年憑BL劇《關於未知的我們》人氣再翻紅，近日他上張景嵐的Podcast節目受訪，談到當初接演該劇的心路歷程，卻被部分網友解讀成「沒選擇才接戲」，質疑他對題材不夠尊重。對此，邱宇辰昨（26日）透過Threads發文回應，說清楚自己的立場。

邱宇辰。（翻攝自臉書）

邱宇辰坦言，當時正處於事業低潮期，幾乎沒有任何戲劇邀約，「那時候狀態真的不好」，就在這樣的情況下，《關於未知的我們》找上門來。他強調，這並不是外界所說的「因為零選擇才勉強接受」，而是「在那個當下，有作品願意相信我、找我合作，我完全沒有任何猶豫，心裡只有感恩」，也希望大家能完整理解他在訪談中的原意。

邱宇辰。（翻攝自臉書）

針對被質疑不尊重題材一事，邱宇辰語氣堅定表示，自己從來沒有對任何作品、題材或劇組不敬，「也沒有覺得自己是被迫或勉為其難」。他直言，那段拍攝經歷對他而言是非常重要的一段歷程，也一直放在心裡珍惜。

不少粉絲與網友紛紛留言力挺，認為他的說明真誠，也替他抱不平。邱宇辰也向理解他的觀眾致謝：「謝謝願意理解的人。」

