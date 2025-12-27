自由電子報
娛樂 音樂

王ADEN被罵翻 吳宗憲唱到機車衝上來不忍喊：歌迷是衣食父母

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王吳宗憲相隔8年宣布台灣開唱，明年3月29日將在TICC舉辦「吳宗憲JACKY WU 2026臭男人 巡迴演唱會」，他表示：「現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

吳宗憲表示，這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也調侃自己。這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲很期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂。

吳宗憲宣布台灣開唱。（東西文娛、星樂全球提供）吳宗憲宣布台灣開唱。（東西文娛、星樂全球提供）

近期校園演唱有女學生粉絲突然上台飆舞，讓王ADEN有些措手不及，臨場反應不佳掀起後續爭議，曾在跨年晚會遇到歌迷騎機車上台的吳宗憲對此回應：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全上我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」

吳宗憲表示歌迷就是他的衣食父母。（東西文娛、星樂全球提供）吳宗憲表示歌迷就是他的衣食父母。（東西文娛、星樂全球提供）

對於回到台灣開唱，吳宗憲也談到：「2026臭男人 巡迴演唱會做好，現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」門票下月18日在KKTIX網站及全台全家便利商店開賣。

點圖放大body

