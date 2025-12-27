自由電子報
娛樂 歐美

說一套做一套？貝克漢長子封鎖爸媽 卻和岳父岳母過節慘被「教訓」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕曾享有「足球金童」美譽的英國名人大衛貝克漢（David Beckham），和老婆維多莉亞向來重視家庭關係，不料長子布魯克林及媳婦妮可拉佩茲卻和他們關係疏離，近期更在社群封鎖爸媽和弟妹，布魯克林夫婦向網友送上耶誕祝福，不料引來一片「教訓」聲浪。

布魯克林（左）和妮可拉佩茲甜蜜過耶誕節，卻收到不少負評。（翻攝自IG）布魯克林（左）和妮可拉佩茲甜蜜過耶誕節，卻收到不少負評。（翻攝自IG）

布魯克林和妮可拉佩茲聯合在Instagram分享多張照片，除了兩人親密合照，也有布魯克林和岳父、岳母的合照，布魯克林夫婦共同發文：「我們祝福大家耶誕快樂，新年快樂，充滿愛、和平與幸福！」

布魯克林（左）封鎖自己爸媽，卻和岳父、岳母，還有老婆妮可拉佩茲（右）過節，讓網友看不下去。（翻攝自IG）布魯克林（左）封鎖自己爸媽，卻和岳父、岳母，還有老婆妮可拉佩茲（右）過節，讓網友看不下去。（翻攝自IG）

原本是想給大家溫馨祝福，不過因為布魯克林封鎖自己爸媽和弟妹的消息早傳開，因此很多網友看不下去，紛紛留言「教訓」布魯克林，提醒他：「為什麼你不向貝克漢家族表達愛？」另外還有網友說：「你只有一個爸爸和一個媽媽，布魯克林，他們都很愛你。」也有人感性提醒：「布魯克林，生命苦短，趕快回家看看你的爸媽吧！」

點圖放大body

