米倉涼子爆涉毒後首發聲！認「住處遭搜查」揭露身心狀況

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「戲劇女王」米倉涼子今年10月遭日本狗仔媒體《週刊文春》爆料，指她住處被搜出違反《麻藥取締法》的非法藥物與相關器具，消息一出震撼演藝圈。她隨即取消所有公開行程、社群停更，神隱數個月，直到昨才首度透過官方網站發聲明回應。

米倉涼子在官網以「致關係人士與粉絲」為題發文，並附上親筆簽名，坦言「如同部分媒體報導，搜查機關確實曾進入我的住家進行搜索」。她透露，事件發生後便與律師團隊討論，基於全面配合調查與維護司法公正，選擇暫時不對外發聲。

米倉涼子涉毒風波後異常沉寂。（路透）

她也表示，未來仍會持續配合相關調查，但就目前累積的合作情況來看，認為調查已暫告一段落。對於外界各種揣測與議論，她感謝一路相信並支持她的人，並表示將嘗試一步步向前邁進，同時也強調自己身心狀況良好，否認健康亮紅燈的傳聞。

《週刊文春》先前報導，日本厚生勞動省麻藥取締部於8月20日突擊搜查米倉涼子位於東京的住處，該處也是她與阿根廷舞者男友Gonzalo半同居的愛巢。當天共有8名麻藥取締官進入公寓，搜索約2個半小時後離開，並查獲多項遭《麻藥取締法》禁止的藥物及使用器具。

不過，日媒後續指出，儘管在住處發現違法藥物，米倉涼子的尿液檢驗結果為陰性，確認本人未吸毒，因此並未遭到逮捕或起訴，甚至一度傳出她疑似遭人設局。

此外，知情人士透露，米倉涼子在調查期間多次主動配合，態度冷靜且誠懇；也有人質疑突襲當天竟有多家媒體事先守候在住處外，整起事件宛如「預謀曝光」。另有傳聞指出，她對演藝事業感到心灰意冷，近期已私下聯絡多位曾幫助過她的圈內前輩，表達關閉個人事務所、淡出演藝圈的想法。

