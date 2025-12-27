自由電子報
娛樂 最新消息

男星揪虞書欣吃火鍋「熱到脫衣」 結實臂肌現形掀暴動

虞書欣在《雙軌》飾演「姜暮」。（愛奇藝國際站提供）虞書欣在《雙軌》飾演「姜暮」。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕虞書欣、何與合作浪漫愛情劇《雙軌》CP感十足，劇迷不斷敲碗二搭。兩人日前在直播中提到，因拍戲培養好默契，未來有機會希望能再度搭檔，被問起想拍哪一種類型的作品，何與笑說：「一起拍個古裝好像不錯，如果有從現代穿越到古代的劇情就更好了。」

何與在《雙軌》飾演「靳朝」。（愛奇藝國際站提供）何與在《雙軌》飾演「靳朝」。（愛奇藝國際站提供）

何與趁著虞書欣生日，兩人一起開直播吃火鍋，提起對彼此印象，何與認為虞書欣就像蝦滑，軟軟嫩嫩又白淨；虞書欣則稱他像凍豆腐，看起來是個硬漢，但熟了以後才發現他內心很柔軟，何與秒回：「所以我是軟漢？」逗笑全場。

虞書欣（右）生日合體何與直播吃火鍋。（翻攝自微博）虞書欣（右）生日合體何與直播吃火鍋。（翻攝自微博）

為《雙軌》勤健身的何與，好身材維持至今，吃火鍋時他熱到脫掉外套，頻頻擦汗也露出精實雙臂，讓虞書欣忍不住說：「朝朝（角色名），好久不見！對嘛！就是要把衣服脫掉才會像朝朝。」鼓勵他大方秀出肌肉。

虞書欣（右）生日直播吃火鍋，何與熱到脫衣露出精實手臂。（翻攝自微博）虞書欣（右）生日直播吃火鍋，何與熱到脫衣露出精實手臂。（翻攝自微博）

虞書欣（右）生日合體何與直播吃火鍋。（翻攝自微博）攝）虞書欣（右）生日合體何與直播吃火鍋。（翻攝自微博）攝）

虞書欣透露，合作之前看照片時，以為何與性格有點高冷，但讀本時他卻給了她超級溫暖的眼神，感覺還有點傻傻的，總是專注地看著每個說話的人，拍攝時總是不忘照顧身旁每個人，她說：「不管是戲裡或戲外，他都能接得住我，像是他知道我在瘦身，就會在我很餓很餓的時候，把牛排分我吃兩塊，或是送一些我喜歡的卡通人物周邊。」《雙軌》正於愛奇藝國際站熱播中。

