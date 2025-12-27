自由電子報
娛樂 最新消息

王ADEN宜蘭跨年遭取消 新卡司由她甜心開唱

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新生代歌手王ADEN因校園演出陷入爭議，網友質疑公審未成年學生遭撻伐，連帶台北及宜蘭跨年演出都被取消，宜蘭市公所今天公布遞補卡司，原定王ADEN演出部分，將由華語樂壇實力派女神陳芳語開唱，代表作「愛你」在 YouTube 點閱率突破1.2億次。

宜蘭市跨年晚會原定王ADEN演出部分，將由華語樂壇實力派女神陳芳語開唱。（宜蘭市公所提供）宜蘭市跨年晚會原定王ADEN演出部分，將由華語樂壇實力派女神陳芳語開唱。（宜蘭市公所提供）

王ADEN原受邀參加宜蘭市跨年晚會，因身陷抵制風暴，市公所基於維持活動安全及演出秩序的考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN演出，協請廠商安排其他節目內容替代。

宜蘭市公所今天公布新卡司，洽請廠商安排邀請陳芳語演出。

宜蘭市跨年晚會卡司陣容。（宜蘭市公所提供）宜蘭市跨年晚會卡司陣容。（宜蘭市公所提供）

陳芳語於澳洲墨爾本出生成長，曾參與「超級星光大道」等歌唱選秀節目，為華語樂壇備受矚目的實力派歌手。其首張同名專輯「Kimberley」代表作「愛你」在 YouTube 點閱率突破1.2億次，成為跨世代傳唱的經典作品。

近年來，陳芳語持續突破自我，音樂風格橫跨流行、嘻哈、R&B 等多元曲風，展現成熟且具個人特色的創作能量。無論抒情或節奏作品，皆以穩定且具爆發力的唱功著稱，舞台表現深受年輕世代與樂迷肯定，為華語樂壇少數兼具市場影響力與音樂實力的全方位歌手。

