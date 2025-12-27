前女團成員才新婚1年 震撼宣布離婚

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「乃木坂46」成員高山一實與YouTuber團體「QuizKnock」成員、猜謎作家福良拳（ふくらP），今（27）日分別在各自社群平台同步發文，正式宣布已離婚。消息一出，立刻引發日網與粉絲圈震驚，因兩人去年才在日本七夕公開結婚，婚姻僅維持約1年多便畫下句點。

高山一實。（翻攝自IG）

兩人聲明內容措辭一致，表示「夫妻間以正向態度反覆討論後，決定解除婚姻關係」，並請外界給予理解。高山一實在聲明中特別向支持者致歉，坦言「儘管在結婚時收到了大家溫暖的祝福，卻仍走到今天這樣的結果，對此由衷致上歉意」，也強調未來仍會誠懇投入工作，希望大家能繼續以溫暖目光守護她；福良拳則表示，今後會一如既往全力投入活動，盼粉絲持續支持。

據日媒報導，高山一實與福良拳去年7月7日選在象徵浪漫的七夕公開婚訊，當時掀起熱烈討論，不過《體育日本》指出，兩人約在今年11月左右便已完成離婚程序，婚姻關係僅維持約1年4個月。

猜謎作家福良拳。（翻攝自IG）

兩人的戀情起源過去也被粉絲視為佳話。高山一實曾公開表示自己是「QuizKnock」的忠實粉絲，尤其欣賞福良拳，兩人透過朋友認識後，因同樣熱愛解謎與桌遊逐漸拉近距離，並在她於2021年11月自乃木坂46畢業後正式交往。由於兩人多次在節目《阿Q猜謎王》同台，網友還笑稱這段姻緣為「阿Q婚」。

結婚時，兩人更將「解謎」巧思融入公告內容，婚後也曾在福良拳的YouTube頻道公開夫妻一起挑戰解謎的互動，甜蜜模樣備受粉絲祝福。

