自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

前女團成員才新婚1年 震撼宣布離婚

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「乃木坂46」成員高山一實與YouTuber團體「QuizKnock」成員、猜謎作家福良拳（ふくらP），今（27）日分別在各自社群平台同步發文，正式宣布已離婚。消息一出，立刻引發日網與粉絲圈震驚，因兩人去年才在日本七夕公開結婚，婚姻僅維持約1年多便畫下句點。

高山一實。（翻攝自IG）高山一實。（翻攝自IG）

兩人聲明內容措辭一致，表示「夫妻間以正向態度反覆討論後，決定解除婚姻關係」，並請外界給予理解。高山一實在聲明中特別向支持者致歉，坦言「儘管在結婚時收到了大家溫暖的祝福，卻仍走到今天這樣的結果，對此由衷致上歉意」，也強調未來仍會誠懇投入工作，希望大家能繼續以溫暖目光守護她；福良拳則表示，今後會一如既往全力投入活動，盼粉絲持續支持。

據日媒報導，高山一實與福良拳去年7月7日選在象徵浪漫的七夕公開婚訊，當時掀起熱烈討論，不過《體育日本》指出，兩人約在今年11月左右便已完成離婚程序，婚姻關係僅維持約1年4個月。

猜謎作家福良拳。（翻攝自IG）猜謎作家福良拳。（翻攝自IG）

兩人的戀情起源過去也被粉絲視為佳話。高山一實曾公開表示自己是「QuizKnock」的忠實粉絲，尤其欣賞福良拳，兩人透過朋友認識後，因同樣熱愛解謎與桌遊逐漸拉近距離，並在她於2021年11月自乃木坂46畢業後正式交往。由於兩人多次在節目《阿Q猜謎王》同台，網友還笑稱這段姻緣為「阿Q婚」。

結婚時，兩人更將「解謎」巧思融入公告內容，婚後也曾在福良拳的YouTube頻道公開夫妻一起挑戰解謎的互動，甜蜜模樣備受粉絲祝福。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中