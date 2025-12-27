自由電子報
娛樂 最新消息

虞書欣婚紗照曝光 跨坐激吻挑逗：我不是小孩了

何與為《雙軌》勤健身，劇中不少露出精實雙臂的畫面。（愛奇藝國際站提供）何與為《雙軌》勤健身，劇中不少露出精實雙臂的畫面。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》，以偽骨科兄妹在異國重逢為情感起點，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的關係。

虞書欣（左）、何與在《雙軌》CP十足，被敲碗二搭。（愛奇藝國際站提供）虞書欣（左）、何與在《雙軌》CP十足，被敲碗二搭。（愛奇藝國際站提供）

虞書欣、何與劇中突破偽兄妹界線的甜蜜吻戲掀起熱議，卻隨即迎來劇情急轉直下，何與在賽車時墜崖重傷，兩人因此斷聯長達6年，在解開心結復合後，雙方壓抑多年的情感也一次爆發，虞書欣主動跨坐到何與身上獻吻，床戲火花四射，加上戲外釋出的深情婚紗照跟合體跳舞放閃影片推波助瀾，甜度全面超標，讓觀眾忍不住直呼，「這對真的很會！」

虞書欣（左）、何與為《雙軌》拍婚紗照放閃。（愛奇藝國際站提供）虞書欣（左）、何與為《雙軌》拍婚紗照放閃。（愛奇藝國際站提供）

虞書欣（左）、何與為《雙軌》拍婚紗照放閃。（愛奇藝國際站提供）虞書欣（左）、何與為《雙軌》拍婚紗照放閃。（愛奇藝國際站提供）

《雙軌》由於中中、馬鳴執導，描述「姜暮」（虞書欣 飾）在哥哥「靳朝」（何與 飾）的呵護下成長，9歲時她的父母離異，靳朝跟著爸爸赴泰國生活，兄妹倆從此踏上不同人生軌道，直到19歲，姜暮意外得知靳朝是爸爸領養的小孩，與自己並無血緣關係，她決定正視自己多年來不敢觸碰的心意，於是瞞著所有人隻身飛往泰國。

虞書欣（左）、何與在《雙軌》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）虞書欣（左）、何與在《雙軌》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

兩人重逢後，姜暮才發現靳朝早已不再是記憶中的少年，他白天在修車廠工作，夜裡混跡地下拳擊場與黑市賽車圈，身上常帶著油污與傷痕，態度看似冷淡、刻意與她拉開距離，卻又在每一次危險來臨時，下意識地將她護在身後。在兩人突破偽兄妹界線後，劇情也迎來另一波高潮，靳朝因賽車墜崖重傷，恐面臨傷殘，為了不拖累姜暮，他狠心斷絕聯繫，而到加拿大陪伴媽媽的姜暮，內心卻始終無法放下對他的感情，兜兜轉轉6年後兩人的軌跡才又再度交疊。

虞書欣（左）、何與（右）在《雙軌》6年後再重逢。（愛奇藝國際站提供）虞書欣（左）、何與（右）在《雙軌》6年後再重逢。（愛奇藝國際站提供）

何與在詮釋靳朝復健過程中顫抖的步態，以及面對他人時流露的自卑與迴避，細膩呈現角色在肉體與尊嚴同時崩解的狀態，令觀眾印象深刻，何與說：「我覺得這個角色最遺憾的部分是他沒能把自己的難處跟痛苦說出來，如果說出來，他跟暮暮可能就不會分開這麼久了。」

虞書欣（左）在《雙軌》跨坐吻上何與（右）。（愛奇藝國際站提供）虞書欣（左）在《雙軌》跨坐吻上何與（右）。（愛奇藝國際站提供）

劇中，靳朝在聽見姜暮哭著說出「我還是只喜歡你，我該怎麼辦」的真情告白後，攔住想搭電梯離去的她熱吻，釋放壓抑已久的情感，兩人的心結也隨之化解。何與在拍完這場復合戲後，一度無法從角色中抽離，收工準備離開時，電梯門一打開，看見虞書欣還站在那，情緒瞬間翻湧，忍不住走上前抱住她說：「暮暮，我以為妳就這樣走了！」他突如其來的情緒反應，令虞書欣相當難忘。而在復合後，兩人的尺度也大開，姜暮先是暗示性地問「我今晚睡哪？」隨後跨坐到靳朝身上，主動獻吻，說出「我已經不是一個小孩了」等挑逗台詞，甜蜜床戲更是讓觀眾看了臉紅心跳。《雙軌》正於愛奇藝國際站熱播中。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

