娛樂 最新消息

鍾明軒旅歐「國家代碼變中國」氣炸！慘虧1萬內情曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近日前往義大利旅遊、血拼，原本為了即將與友人前往日本滑雪，特地在當地購入始祖鳥頂級雪衣，未料卻因店家在退稅單上誤植國家代碼，導致他在機場退稅失敗，原本可退回近萬元台幣的稅金就此泡湯，讓他氣到直呼「真的會想哭」。

鍾明軒在歐洲被誤植國家代碼，無法退稅哀號。（翻攝自IG）鍾明軒在歐洲被誤植國家代碼，無法退稅哀號。（翻攝自IG）

鍾明軒分享自己在歐洲購物卻遇上退稅烏龍的經過。他表示，抵達米蘭馬爾彭薩機場準備辦理退稅時，才被告知「無法退款」，當場傻眼。進一步追問後才發現，原來是店家在填寫退稅資料時，將他的國家代碼填成中國的「156」，而非台灣正確的「158」，導致系統無法受理。

他無奈又氣憤地表示：「在歐洲旅行，一萬多塊真的可以直接飛走。」也提醒其他旅客務必提高警覺，「即便店員拿著你的護照、在你面前打字，也一定要再三確認資料有沒有填對，台灣的國碼是158，不是156。」

鍾明軒教網友要確認台灣國家代碼是「158」。（翻攝自IG）鍾明軒教網友要確認台灣國家代碼是「158」。（翻攝自IG）

更讓鍾明軒崩潰的是，機場稅務人員提供的補救方式相當麻煩，必須在三個月內親自回到原本的米蘭店家，請對方重新開立國碼正確的退稅單，才能把稅金拿回來。他聽到「要回原店家」時直言：「聽到『原地』兩個字，我真的差點先大哭。」鍾明軒也忍不住吐槽：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力。」

