自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張柏芝憶剖腹產傷口發炎 一句「家裡沒人在」逼哭所有人

〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲張柏芝近日在綜藝節目《一路繁花2》罕見談及剖腹產後的辛酸往事，一句「沒有人在」意外聽哭所有人，她透露當年剖腹產出院後返家，傷口卻開始出現紅腫狀態與疼痛不適感，礙於主治醫師已赴歐洲無法即時協助，她只能自行塗抹消炎藥膏處理傷口，憶述往事僅淡淡說「那我就要自己救自己囉」，家裡沒人在的處境令人不捨。

張柏芝回憶剖腹產後傷口發炎，「家裡沒人在」的真實處境令人心疼。（本報資料照）張柏芝回憶剖腹產後傷口發炎，「家裡沒人在」的真實處境令人心疼。（本報資料照）

張柏芝在節目中回憶，當時返家後甚至還沒來得及躺下休息，就發現家中愛犬即將生產，她只能忍著剖腹產後的不適，蹲在地上親自替狗狗接生。直到一切整頓完畢，張柏芝才驚覺自己的剖腹產傷口腫脹情況更加嚴重，整段過程她說得平靜，卻讓現場嘉賓聽得一陣鼻酸。

然而，這段真實經歷也讓節目嘉賓劉嘉玲當場追問，家中是否沒有其他人能幫忙，張柏芝對此則苦笑回應：「家裡沒有人在，沒有人敢碰。」她的回答讓現場一度陷入沉默，也成為節目播出後最被討論的一句話。節目播出後，「張柏芝剖腹產回家身邊沒有人在」關鍵字，迅速衝上微博熱搜，網友們心疼她獨自撐過產後低潮，不過也有人質疑事件真實性，認為表達方式可能造成誤解。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中