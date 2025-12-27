祖雄二寶才剛滿月！突公開為愛子求「集氣」 心疼揭新生兒照護低潮

〔記者邱奕欽／台北報導〕大馬籍祖雄與來自烏克蘭的妻子佳娜，今年11月初迎來二寶兒子「季季」，幸福之餘卻也迎來嚴峻考驗。祖雄近日首度公開兒子正面照，同時透露兒子出生不到2個月便接連感冒、流鼻水與腸絞痛，夫妻倆幾乎天天奔波醫院，身心俱疲，他也罕見公開喊話，希望外界一起為季季「集氣」，盼孩子能快快好起來。

祖雄與佳娜今年11月初迎來二寶兒子「季季」。（組合照，翻攝自臉書）

祖雄分享，其實早就想公開喜訊，但因尊重佳娜家鄉烏克蘭的習俗，「新生兒滿40天前不露臉」，夫妻倆選擇把喜悅先藏在心裡，直到最近才正式介紹季季，還忍不住笑說「真的很可愛，也很帥」。只是寶寶回家後狀況頻頻，感冒、流鼻水與腸絞痛輪番上陣，一天得清理鼻子5、6次，喝一餐奶常常超過1小時，夜裡更得起床3、4次，幾乎沒有真正睡過完整的一覺。

請繼續往下閱讀...

祖雄也心疼表示，最辛苦的其實是剛生產不久的佳娜，身體尚未完全恢復，卻仍得定時起床準備母奶，一邊心疼孩子、一邊撐著自己照顧全家，所幸醫師評估，新生兒腸絞痛多半在3至4個月後會逐漸改善，目前也持續治療中。祖雄感性表示，無論多累、多難，都會用盡全力守護孩子，也希望外界能一起為季季集氣，「在混亂中學著成為更穩定的大人！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法