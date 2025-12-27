自由電子報
娛樂 電影

影帝布蘭登費雪感動全球！《日租家庭》奪金馬影展觀眾票選外語片冠軍 首曝預告

〔記者許世穎／綜合報導〕由影帝布蘭登費雪主演新片《日租家庭》日前發佈首支中文預告及海報，布蘭登再攀演技高峰、融化人心，橫掃國際各大影展觀眾票選獎感動全球，更榮登今年金馬影展觀眾票選外語片冠軍。

影帝布蘭登費雪主演新片《日租家庭》橫掃國際各大影展觀眾票選獎。（探照燈影業提供）影帝布蘭登費雪主演新片《日租家庭》橫掃國際各大影展觀眾票選獎。（探照燈影業提供）

該片以現代東京為背景，講述一位長年在日本打拚的美籍演員（布蘭登費雪 飾），星運一直無法突破，直到一個特別的工作找上他，為一家「日租家庭」機構服務，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。

沒想到他開始經歷各種千奇百怪的角色，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。

布蘭登費雪（左）和日本影帝柄本明在《日租家庭》有動人對手戲。（探照燈影業提供）布蘭登費雪（左）和日本影帝柄本明在《日租家庭》有動人對手戲。（探照燈影業提供）

該片由以《漫畫少女愛啟蒙》獲柏林影展電影大觀觀眾票選獎、執導熱門影集《怒嗆人生》的日本新銳導演宮崎光代擔任導演，集合布蘭登費雪、《正宗哥吉拉》資深日本影帝柄本明、《幕府將軍》平岳大及《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》山本真理等演技實力派同片飆戲，情感豐沛濃郁撼動人心。

《日租家庭》台灣版海報。（探照燈影業提供）《日租家庭》台灣版海報。（探照燈影業提供）

除了橫掃芝加哥影展、夏威夷影展等國際各大影展觀眾票選獎，更在台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍，電影也獲選美國國家評論協會年度十大佳片，初次演戲的天才童星夏儂馬西納高曼以本片入圍評論家選擇獎最佳年輕演員。《日租家庭》將於2026年2月13日農曆新年在台上映。

《日租家庭》首支中文預告：

點圖放大header
點圖放大body

