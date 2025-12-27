自由電子報
娛樂 電影

消失5年丈夫神秘現身！珍妮佛《殘句線索》第二季再捲危機

〔記者許世穎／綜合報導〕由珍妮佛嘉納主演並擔任監製的Apple TV 懸疑影集《殘句線索》即將推出全新第二季，日前宣布定檔並釋出首波劇照。該影集改編自《紐約時報》暢銷冠軍、知名作家勞拉戴夫同名小說，同時也是影后瑞絲薇斯朋創辦的讀書俱樂部選書之一。第二季延續首季懸疑解謎的敘事風格，隨著過往秘密浮現，謎團也將隨之加深。

由珍妮佛嘉納主演並擔任監製的懸疑影集《殘句線索》將推出全新第二季。（Apple TV 提供）由珍妮佛嘉納主演並擔任監製的懸疑影集《殘句線索》將推出全新第二季。（Apple TV 提供）

《殘句線索》首季播出後，憑藉細膩情感鋪陳與緊湊懸疑節奏廣受好評，珍妮佛嘉納內斂而深刻的演出，成功為作品注入情感深度，成為Apple TV 話題代表作之一。隨著第二季回歸，觀眾也期待角色命運即將迎來的關鍵轉折。

第二季劇情中，當逃亡五年的丈夫歐文再度現身，珍妮佛飾演的漢娜與安格利萊斯飾演的繼女貝莉再度被捲入危機之中，母女倆必須與時間賽跑，在過去的陰影籠罩之前，設法拼湊真相、找到守護彼此的唯一可能。

珍妮佛嘉納和安格利萊斯於《殘句線索》第二季，再度被捲入危機之中。（Apple TV 提供）珍妮佛嘉納和安格利萊斯於《殘句線索》第二季，再度被捲入危機之中。（Apple TV 提供）

第二季包括《辣妹過招》安格利萊斯、《晨間直播秀》大衛摩斯與《權力遊戲》尼可拉等主要演員也一同回歸，並迎來實力派演員《侏羅紀世界》女星茱蒂葛瑞兒與《西雅圖夜未眠》麗塔威爾森加盟演出。

在第二季正式上線前，觀眾可先透過勞拉戴夫（Laura Dave）精彩小說續作《The First Time I Saw Him》，提前走進《殘句線索》第二季的故事世界，該書將於2026年1月6日推出，搶先揭曉影響命運走向的關鍵線索。《殘句線索》第一季於Apple TV 現正熱播中，第二季將於2026年2月20日全球首播。

點圖放大body

