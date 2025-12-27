自由電子報
娛樂 亞洲

中國戲劇男神出事了！法院祭出限消令 背債6千萬內幕曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲中國男星李宏毅近年憑古裝劇《少年歌行》中「蕭瑟」一角人氣飆漲，近日卻捲入合約糾紛。傳出法院對其發布「限制消費令」，指出他因未履行給付義務，遭法院立案強制執行，涉案金額高達人民幣1118萬餘元（約新台幣5100萬元），消息曝光後引發熱議。他昨立刻在微博發聲，表示會「積極推進解決」，並稱法院已判決雙方解除經紀合約，須各自承擔違約責任，其中李宏毅需支付人民幣1308萬元（約新台幣5968萬元）。

中國男星李宏毅近年憑古裝劇《少年歌行》中「蕭瑟」一角人氣飆漲，卻捲入合約糾紛。（翻攝自微博）中國男星李宏毅近年憑古裝劇《少年歌行》中「蕭瑟」一角人氣飆漲，卻捲入合約糾紛。（翻攝自微博）

根據中國法院文件內容，李宏毅因與前經紀公司「湖南芒果娛樂有限公司」的合約糾紛，未於執行通知書指定期間內完成給付義務，法院已於12月8日立案強制執行，並於15日對其簽發限制消費令。

限制內容涵蓋多項非生活及工作必需的高消費行為，包括不得搭乘飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位，也禁止搭乘高鐵（G字頭列車）任何座位；同時不得入住星級以上飯店、出入夜總會與高爾夫球場，亦被限制購買不動產、租賃高檔辦公室、進行高額裝潢、購買非經營必需車輛、旅遊度假，甚至連子女就讀高收費私立學校與購買高額保險理財產品等行為，皆在禁止之列。若有特殊需求，須向法院申請，否則恐依法追究刑責。

李宏毅工作室發布聲明指出，法院已判決李宏毅與湖南芒果娛樂解除經紀合約，雙方須各自承擔違約責任。（翻攝自微博）李宏毅工作室發布聲明指出，法院已判決李宏毅與湖南芒果娛樂解除經紀合約，雙方須各自承擔違約責任。（翻攝自微博）

對此，李宏毅指出自己與前經紀公司的合約已於2022年到期，雙方曾進行友好協商並達成賠償方案，「多年來一直嚴格履行約定內容，尚未處理完畢的事項，我也正與相關方積極推進解決。」李宏毅工作室也同步發布聲明，指出法院已判決李宏毅與湖南芒果娛樂解除經紀合約，雙方須各自承擔違約責任，其中李宏毅需支付人民幣1308萬元（約新台幣5968萬元）。由於金額龐大，已與對方協調分期給付，並陸續支付部分款項。

據了解，李宏毅16歲時即透過監護人與芒果娛樂簽署長達8年的演藝合約，但他於2017年提前解約，雙方因此對簿公堂。法院於2019年判決李宏毅須繼續履約，並賠償公司人民幣200萬元。李宏毅則表示，合約在2022年正式到期後，芒果娛樂於2023年再度主張追加賠償，認為他曾私自接拍戲劇，相關收入應全額上繳，因而產生本次高額爭議金額。

除了說明合約糾紛進度，李宏毅也在聲明中向外界喊話，希望大眾將焦點回歸作品本身，「作為一名演員，我始終專注於演藝事業，認真打磨每一部作品、塑造每一個角色」，並呼籲外界不必對早已塵埃落定的過往過度解讀，強調會一步一腳印、繼續認真演戲。

