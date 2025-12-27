自由電子報
娛樂 電視

住凶宅20年還賣凶宅！范少勳竟遇通靈少女揭執念

〔記者蕭方綺／台北報導〕由《女鬼橋》系列導演奚岳隆、郝芳葳聯手執導，並找來《緝魔》監製羅佩儀操刀製作的影集《凶宅專賣店》，把鏡頭對準一間「專門處理凶宅買賣」的神秘房仲公司「義勝房屋」，透過一筆筆看似詭譎的交易，揭開每棟凶宅背後未解的遺憾、執念與溫暖情感。

陳姸霏（左）、范少勳在《凶宅專賣店》成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+ 提供）陳姸霏（左）、范少勳在《凶宅專賣店》成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+ 提供）

《凶宅專賣店》日前在台北電影節試映即收穫熱烈迴響，最新釋出的劇照也首度曝光義勝房屋的工作日常。范少勳飾演在凶宅住了20年的房仲菜鳥「阿澤」，與陳姸霏飾演能與另一個世界溝通的通靈少女「小墨」，在驚悚又詭譎的工作環境中，意外成為彼此的重要依靠。劇照中，阿澤溫柔望向小墨，小墨則露出安心笑容，為整部作品增添一抹難得的暖色調。

另一組劇照則畫風一轉，陳姸霏與新加坡影后洪慧芳上演高情緒張力的對手戲，兩人眼神交鋒、氣氛緊繃，暗示小墨將在劇中面臨攸關生死與選擇的重要考驗，也讓觀眾對後續劇情更加好奇。

李銘順（左起）、施名帥、范少勳在《凶宅專賣店》都是房仲。（Disney+提供）李銘順（左起）、施名帥、范少勳在《凶宅專賣店》都是房仲。（Disney+提供）

談到與陳姸霏的合作，范少勳大讚對方實力深厚，「跟姸霏拍戲很自在，她真的很厲害，戲裡有很多動作戲，還要背不同的咒語、搭配各種手勢，在現場動作都很有架勢。」他也提到，阿澤與小墨之間有不少不用說話就能彼此支撐的互動，「那種默契讓演出變得很真實，也很動人。」

陳姸霏與洪慧芳在《凶宅專賣店》有高強情緒對手戲。（Disney+提供）陳姸霏與洪慧芳在《凶宅專賣店》有高強情緒對手戲。（Disney+提供）

陳姸霏則分享與影后洪慧芳對戲的心得，直呼獲益良多，「慧芳姐非常專業，有幾場情緒強度很高的重頭戲，她都能瞬間進入狀態，那種氣場真的很震撼。」她也坦言，這些對手戲對角色成長至關重要，「很感謝慧芳姐在現場給我很多指導與鼓勵，讓我更有信心去詮釋小墨這個複雜的角色。」《凶宅專賣店》將於2026年1月16日於Disney+上線。

