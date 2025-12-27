跨年不看煙火來追劇！《延禧》金牌團隊新作被點名「年底神劇」

〔記者蕭方綺／台北報導〕當大家忙著搶跨年煙火最佳觀賞點，也有人已經默默決定「不出門、不人擠人」，改在沙發上追劇迎接2026年。由《延禧攻略》金牌製作團隊打造的古裝權謀新劇《玉茗茶骨》，可說是「跨年夜不看煙火也不後悔」的追劇首選。

《玉茗茶骨》一開局就顛覆古裝劇公式，打造罕見「女尊」世界觀。（Disney+提供）

《玉茗茶骨》一開局就顛覆古裝劇公式，打造罕見「女尊」世界觀，讓狀元郎淪為社會最底層的馬夫，茶王千金則握有家族招贅生殺大權，一女對戰七男的「雄競」設定。

侯明昊在劇中飾演原本意氣風發的年輕狀元陸江來，卻因捲入殺妻舊案，從人生巔峰一路跌到谷底，瀕死之際被古力娜扎飾演的茶王之女榮善寶所救，卻因家族恩怨被迫貶為馬夫。表面柔弱、裝失憶博同情，實則步步為營暗中布局復仇的設定，被網友封為「男版魏瓔珞」。侯明昊也在首播前向觀眾喊話：「這是一個結合宅鬥、探案、親情與愛情的故事，希望大家多多支持《玉茗茶骨》。」

《玉茗茶骨》由《延禧攻略》金牌製作團隊打造，海報色調也很莫蘭迪。（Disney+提供）

古力娜扎飾演的榮善寶則霸氣全開，身為茶道世家繼承人，她以家族利益為重，只談招贅、不談戀愛，在權謀場上冷靜運籌。談到角色，古力娜扎形容：「榮善寶不困於情、不惑於權，她在權謀之中守住底線，也守住力量。」新劇上線倒數，她也不忘提醒觀眾：「好茶要品，好戲要看！」

侯明昊（左）、古力娜扎主演古裝權謀劇《玉茗茶骨》。（Disney+提供）

除了高能劇情，《玉茗茶骨》的服化道與茶文化美學同樣成為討論焦點，侯明昊、古力娜扎的高顏值組合，讓每一幕畫面都宛如電影海報，讓粉絲直呼「跨年不出門，光看畫面就值回票價」。侯明昊、古力娜扎主演的古裝權謀劇《玉茗茶骨》將於12月29日在Disney+上線。

