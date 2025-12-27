蔡燦得25年前《笑傲江湖》模樣美成這樣！兒深情告白：是我的菜

〔記者蕭方綺／台北報導〕石知田出道10年，過往總給人台大學霸的文青形象，這回在Netflix影集《如果我不曾看見太陽》顛覆形象，飾演大反派，輪姦、強迫拍性愛片PO網販售、販毒，各種使壞行徑讓觀眾氣得牙癢癢，但也讓人看見他不同以往的一面，終於撕掉過往標籤。劇中媽媽蔡燦得極度溺愛他，最後也親手掐死他，結局讓人毛骨悚然，戲外，石知田第一次與蔡燦得合作，他也害羞告白。

石知田愛跳舞又會文字創作，動靜皆宜。（百澤娛樂提供）

他提到雖然第一次合作，蔡燦得總能讓人放心，沒有花太多時間磨合，可能也是因為他從小就是蔡燦得的粉絲。他受訪時竟然能講出蔡燦得2000年在任賢齊版本的《笑傲江湖》演出的小尼姑「儀琳」，直呼：「她是我小時候的菜！」

請繼續往下閱讀...

石知田在《如果我不曾看見太陽》演到人生角色。（百澤娛樂提供）

談及為角色下足苦功，他透露第一季角色狀態較為壓抑，必須維持光鮮亮麗、乖乖牌形象；到了第二季，人物已逐漸失控，情緒全面崩解。為了更貼近角色心理，他不僅研讀心理學書籍，揣摩自戀型人格特質，拍戲時也會透過不同歌單幫助自己快速進入狀態。

蔡燦得（右）在《笑傲江湖》飾演小尼姑儀琳。（翻攝自臉書）

戲裡遭曾敬驊報復，長期惡夢纏身，甚至出現尿床情節。石知田苦笑說特別參考愛貓癲癇發作時抽動、尿床的模樣，作為表演時的身體參考。至於最讓觀眾氣憤的輪姦戲碼，石知田坦言那也是自己最無法認同的行為，但他強調劇組處理得相當謹慎與完整，「我們聚焦在人物承受的神情，而不是拍成像謎片一樣的感覺，我們不是在消費這件事，而是要把角色的痛與傷痕留下來。」

拍攝現場除了有親密指導把關，他也與對戲的李沐建立高度信任，每個動作前都會先確認：「我這樣做可以嗎？會不會影響到你？」專注在彼此演技能量的丟接。

石知田在《如果我不曾看見太陽》中因恐懼惡夢，有幾場尿濕褲子的戲。（Netflix提供）

不過，角色演得太逼真，也讓石知田承受不少罵聲。他透露有次到超商結帳時脫下口罩準備用電子支付，竟一度閃過「會不會被打」的念頭，「因為看到太多人留言說『好想打你』、『怎麼不去死一死』，那一瞬間真的會走心。」好在他看頗開，現在多半只是玩笑話。

儘管角色極端，石知田仍從中得到啟發，「他是一個比較直覺行動的人，但我本身很容易猶豫，這個角色讓後來的我，心裡好像有一塊東西被開啟了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法