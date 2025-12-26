（開箱）全台第一家！吉伊卡哇常設店進駐中山 消費送貼紙、限定垂耳兔必買

巨型吉伊卡哇在店外迎賓，這個一定要打卡一下的。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕吉伊卡哇風靡台灣，全台第一間常設店「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」將在明天（27日）於長安西路上、鄰近中山商圈盛大開幕，為台灣粉絲帶來全新朝聖據點。為慶祝台北常設店開幕，現場特別推出紀念商品「垂耳兔玩偶吊飾」，凡消費還會送貼紙！吉友千萬不能錯過！

凡在吉伊卡哇消費，會送一張吉伊卡哇台北常設店的限定貼紙。（記者廖俐惠攝）

吉伊卡哇常設店進駐台北，連店門都是吉伊卡哇，要發瘋了。（記者廖俐惠攝）

◆沉浸粉紅世界 巨型吉伊卡哇、公仔等你打卡

過去吉伊卡哇的快閃店總是滿滿人潮，如今常設店進駐台北，外觀以粉紅色系打造，巨型吉伊卡哇笑臉立於門面，遠遠就能吸引目光，成為吉友們必訪的打卡地標。穿過造型拱門，吉伊卡哇、小八貓、兔兔公仔熱情迎賓，搭配訂製展櫃，展現吉伊卡哇世界觀。

吉伊卡哇商品應有盡有。（記者廖俐惠攝）

吉伊卡哇的垂耳兔玩偶吊飾真的太可愛了，非買不可啊。（記者廖俐惠攝）

新年的吉伊卡哇在現場也有販售。（記者廖俐惠攝）

吉伊卡哇常設店內有販賣衣服。（記者廖俐惠攝）

◆紀念商品 垂耳兔玩偶吊飾不買不行

現場商品琳瑯滿目，娃娃種類相當多，最新冬季新品與日本幾乎同步開賣，包括新年節慶系列、2026年馬年主題新品等等，還可以買一隻「金色的小八貓」當作招財貓，既招財運又可愛！除此之外，雖然並沒有台北意象，不過現場特別推出「垂耳兔玩偶吊飾」，吉伊卡哇、小八貓及兔兔（烏薩奇）戴上粉嫩垂耳兔頭套，實在太可愛了！

吉伊卡哇常設店連購物袋都這麼可愛，不知道講了幾次可愛了。（記者廖俐惠攝）

吉伊卡哇常設店真的太卡哇伊了，如果可以想全部都買回家，可惜沒有錢。（記者廖俐惠攝）

◆推活商品應有盡有 娃包、卡套一次買

吉伊卡哇在台灣掀起「娃包」文化，買了娃娃之後要幫它找個家，現場除了販售娃娃、娃包之外，如果你是追星族也可能讓你買到失心瘋，因為現場還有販售「卡套」，或許可以從隔壁星達拓FAMILY CLUB.STORE GLOBAL常設店或者到附近唱片行買完專輯、偶像的小卡之後，再過來買吉伊卡哇的卡套，一整個下午都泡在中山站。

吉伊卡哇的卡套超可愛，有7種角色可以選擇，一包裡面還有4款。（記者廖俐惠攝）

吉伊卡哇常設店還能自製髮夾，歡迎吉友來體驗。（記者廖俐惠攝）

不只台北常設店，寶寶主題系列「Chiikawa Baby POP UP SHOP」也於12月27日同步登場華山1914文創園區，明年2月更接續推出吉伊卡哇與三麗鷗合作的華山主題快閃店，多場重磅企劃讓粉絲期待度破表。吉伊卡哇台北常設店於12月27日開幕，開幕期間採全預約制整理券入場，相關入場資訊請參見0%TAIPEI 官方公告。

