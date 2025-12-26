自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

帥到暴動！五條悟1：1等身模型坐鎮 「咒術迴戰 0展」5大亮點一次看

咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇在松山文創園區登場。（記者廖俐惠攝）咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇在松山文創園區登場。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」將於明天（27日）起在台北松山文創園區登場，集結了大量且珍貴的幕後手稿、劇中出現的多款特級咒具、咒物之外，堪稱「鎮展之寶」的莫過於五條悟1:1等身模型，絕對讓動漫迷陷入瘋狂。

《咒術迴戰》展覽現場有許多珍貴手稿展出，不過到了現場是禁止拍攝的。（聯合數位文創提供）《咒術迴戰》展覽現場有許多珍貴手稿展出，不過到了現場是禁止拍攝的。（聯合數位文創提供）

◆超珍貴手稿台北首度公開 特級咒物、咒具實體化展品展出

此次展覽將讓粉絲親眼見證《劇場版 咒術迴戰 0 》誕生過程，包括大量的原畫、分鏡手稿、以及角色設定稿，將首度在台北公開，一看就知道MAPPA有多厲害。此外，劇中的咒物、咒具以及武器實體，包括乙骨憂太的「武士刀」以及與祈本里香的「定情戒指」，還有禪院真希、夏油傑、伏黑甚爾都使用過的特級咒具「游雲」、狗卷棘的「喉嚨藥水」、「擴音器」、熊貓的「手套」等。有趣的是，其中一個展品竟然是塑膠袋？裡面到底裝了什麼，等粉絲親自到現場一探究竟了。

粉絲可以坐在上課的椅子與《劇場版 咒術迴戰 0》的角色合影。（聯合數位文創提供）粉絲可以坐在上課的椅子與《劇場版 咒術迴戰 0》的角色合影。（聯合數位文創提供）

《咒術迴戰》展覽中有宿儺、虎杖的服裝。（聯合數位文創提供）《咒術迴戰》展覽中有宿儺、虎杖的服裝。（聯合數位文創提供）

《咒術迴戰》展覽中可以看到乙骨向里香求婚的戒指。（聯合數位文創提供）《咒術迴戰》展覽中可以看到乙骨向里香求婚的戒指。（聯合數位文創提供）

《咒術迴戰》展覽裡面展出塑膠袋？裡面有東西得仔細看。（記者廖俐惠攝）《咒術迴戰》展覽裡面展出塑膠袋？裡面有東西得仔細看。（記者廖俐惠攝）

《咒術迴戰》巨型投影打造終極沉浸體驗，乙骨的武士刀還會有驚喜。（聯合數位文創提供）《咒術迴戰》巨型投影打造終極沉浸體驗，乙骨的武士刀還會有驚喜。（聯合數位文創提供）

◆乙骨憂太VS.最惡詛咒師夏油傑　巨型投影打造終極沉浸體驗

巨型投影打造的「百鬼夜行」沉浸式體驗區，粉絲將置身於詛咒師夏油傑在東京與新宿發動作戰的驚心動魄夜晚，目睹上千個咒靈顯現的壓倒性氣勢；同時重現乙骨憂太賭上性命、解放祈本里香特級過咒怨靈的強大力量，與夏油傑極之番「旋渦」展開的最終決戰。現場還放置夏油傑的袈裟、咒靈球與1:1等身大看板，粉絲彷彿親臨這場決定命運的理念之戰，感受超強咒術展開的極致展現。

《咒術迴戰》「最強的兩人」夏油傑、五條悟的制服展出，但是沒有頭不免讓人覺得有點「地獄」。（記者廖俐惠攝）《咒術迴戰》「最強的兩人」夏油傑、五條悟的制服展出，但是沒有頭不免讓人覺得有點「地獄」。（記者廖俐惠攝）

◆最強兩人青春樂章響起 動畫第1、2期內容加碼展出

展覽特別加碼展出動畫第2季《懷玉‧玉折》篇的設定稿以及高專制服，讓人回味「最強的兩人」五條悟與夏油傑在咒術高專時的青春歲月，以及兩人壓倒性的戰力與默契，感受這段最令人動容的摯友羈絆。而同場也將展出動畫第1、2期，許多尚未公開過的內容，包含七海建人的「刀」，以及封印五條悟的「獄門疆」，還有許多手稿、原畫等，將於展場中公開。

《咒術迴戰》展覽現場展出夏油傑的袈裟。（聯合數位文創提供）《咒術迴戰》展覽現場展出夏油傑的袈裟。（聯合數位文創提供）

除了五條悟等身模型，《咒術迴戰》夏油傑的展區也十分好拍。（記者廖俐惠攝）除了五條悟等身模型，《咒術迴戰》夏油傑的展區也十分好拍。（記者廖俐惠攝）

《咒術迴戰》五條悟等身模型，帥破天際，當天看展覽一定很多人排隊要拍。（聯合數位文創提供）《咒術迴戰》五條悟等身模型，帥破天際，當天看展覽一定很多人排隊要拍。（聯合數位文創提供）

◆五條悟1:1等身模型帥氣登場 動漫迷勢必暴動啊

在展覽尾聲，有著五條悟1:1等身模型，是整個巡迴呼聲最高的裝置，模型重現五條悟拉下眼罩的瞬間，搭配後方螢幕同步播放的動畫片段，讓粉絲能近距離一同回味「五條老師」在作品中的各種英姿。最令人心醉的看點莫過於讓人深陷其中、百年難得一遇的「六眼」，搭配拉下眼罩之姿，絕對是現場最不容錯過的打卡聖地。

《咒術迴戰》五條悟等身模型帥成這樣，真的不能不拍。（記者廖俐惠攝）《咒術迴戰》五條悟等身模型帥成這樣，真的不能不拍。（記者廖俐惠攝）

◆荷包要失血啦！台北站限定商品開賣 小卡又要賭運氣了

此次特別推出多款精美吊飾、畫框磁鐵等台北站限定商品，而最大亮點莫過於知名武人畫家こうじょう雅之（Kojo Masayuki）為展覽全新創作的武人畫作品，以「武人」精神，重新詮釋《劇場版 咒術迴戰 0》篇的主角群，官方也將推出多款武人畫限定週邊，包括武人畫帆布袋、滑鼠墊、壓克力牌……滿足粉絲一次收藏展場限定、台北限定、武人畫限定的三重願望。此外，在展覽出口處，有《咒術迴戰》小卡機台可以買，有別於其他動漫，這次《咒術迴戰》是50元只有一張，請粉絲多注意了。

一張要50元！《咒術迴戰》展覽小卡機台快來碰運氣。（記者廖俐惠攝）一張要50元！《咒術迴戰》展覽小卡機台快來碰運氣。（記者廖俐惠攝）

【展覽資訊】

「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」

時間：2025.12.27 （六） - 2026.4.6 （一），2026/2/16（一） 除夕休館。

地點：松山文創園區 多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號，西向製菸工廠2樓）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中