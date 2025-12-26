八點檔女神醉吻「冨三代」人夫 律師開酸：若是「負三代」會很清醒

律師李怡貞因經常處理離婚官司，被網友點菜希望她評論一下「八點檔女神」在醉吻冨三代人夫後所發的道歉文。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕向來有話直說的「女人大律師」李怡貞，因經常處理離婚官司，對於「不倫」事件向來是重砲抨擊，絕不手軟！因日前「台八女神」夏宇禾被拍到和富三代人夫「嘴對嘴」畫面，雖然夏宇禾本人後來出面道歉，自認飲酒過量、分寸不當，但仍有網友不買單，轉赴律師李怡貞臉書PO文，希望律師點評此「道歉文」，李怡貞以101回應：

我只能說，

人夫如果不是富三代，而是負三代，她應該會很清醒，甚至滴酒不沾。

還有

信美集團的鐘家芬

是林明德的小三，

邱正賢的青梅竹馬，

楊采芸的玩具

以上有看風水世家的才知道

戲如人生，人生成戲，要把自己演成 女 表 也不簡單。

嗆辣PO文，讓網友們紛紛留言按讚，覺得李怡貞完全切入「重點」，但卻意外曝光原來大律師也是《風水世家》的忠實觀眾，留言瞬間歪樓，網友忍不住好奇大律師如何進行時間管理的，怎麼擠得出隙縫看《風水世家》？

沒想到李怡貞也率性直回：「《風水世家》是家事案件的前導教材耶！」讓網友忍不住也一起感謝民視、三立，提供不少「正確與錯誤」的初階法律教材。

