F4獨缺朱孝天！連日情緒失控「最終低頭認錯」媒體人嘆：何必當初

朱孝天（左起）近日點名開嗆F3言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱孝天因獨缺F4世紀合體連日發聲，不僅脫口開嗆F3的昔日戰友們，更因此波及到五月天主唱阿信；風波延燒不止，朱孝天昨（25日）一改先前強硬態度，情緒緊急轉彎發文致歉，同時也澄清相關言論。對此，資深媒體人狄志為則認為，這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。

相關新聞：朱孝天爭議連環爆！狂嗆團員波及阿信 「F4合體破局」懶人包一次看

請繼續往下閱讀...

「早知如此，何必當初？」狄志為今針對朱孝天連日來頻頻發文，指出F4合體對許多觀眾而言，是一段世代記憶的重逢，本應單純而溫柔，卻因朱孝天遭除名後的一連串發言，讓原本的回憶殺演變成難堪風暴。狄志為提到，事件初期朱孝天選擇開直播說明，強調自己並非自願退出，而是因拒絕接受相信音樂的條件才被排除，這樣的說法其實仍保留了讓外界「先聽完再判斷」的空間。

不過，狄志為也直言此時問題不在於朱孝天「說了什麼？」而是「接下來怎麼說？怎麼做？」當原本可以私下理性處理的分歧，被逐一攤在公眾視野中，最終演變成對其他藝人、售票平台，甚至國台辦的指控時，其實事件性質早已經在改變，不再只是為自己討一個說法，而是情緒失控的輸出，把更多無關的人捲入風暴。

針對朱孝天道歉一事，狄志為則認為道歉本身不是壞事，但不能只是替衝動找理由，因當指控範圍不斷擴大，卻缺乏足夠事實支撐時，原本可能站在朱孝天那一邊的人也會開始動搖，形象反而因急於奪回話語權而迅速崩塌，「這不是輸給任何人，而是輸給了情緒本身。」他強調，成熟不在於把情緒說得多大聲，而是知道何時該收手、何時該沉默，後續的選擇才是這場風波是否真正有意義的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法