自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F4獨缺朱孝天！連日情緒失控「最終低頭認錯」媒體人嘆：何必當初

朱孝天（左起）近日點名開嗆F3言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」。（翻攝自IG）朱孝天（左起）近日點名開嗆F3言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱孝天因獨缺F4世紀合體連日發聲，不僅脫口開嗆F3的昔日戰友們，更因此波及到五月天主唱阿信；風波延燒不止，朱孝天昨（25日）一改先前強硬態度，情緒緊急轉彎發文致歉，同時也澄清相關言論。對此，資深媒體人狄志為則認為，這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。

相關新聞：朱孝天爭議連環爆！狂嗆團員波及阿信 「F4合體破局」懶人包一次看

「早知如此，何必當初？」狄志為今針對朱孝天連日來頻頻發文，指出F4合體對許多觀眾而言，是一段世代記憶的重逢，本應單純而溫柔，卻因朱孝天遭除名後的一連串發言，讓原本的回憶殺演變成難堪風暴。狄志為提到，事件初期朱孝天選擇開直播說明，強調自己並非自願退出，而是因拒絕接受相信音樂的條件才被排除，這樣的說法其實仍保留了讓外界「先聽完再判斷」的空間。

不過，狄志為也直言此時問題不在於朱孝天「說了什麼？」而是「接下來怎麼說？怎麼做？」當原本可以私下理性處理的分歧，被逐一攤在公眾視野中，最終演變成對其他藝人、售票平台，甚至國台辦的指控時，其實事件性質早已經在改變，不再只是為自己討一個說法，而是情緒失控的輸出，把更多無關的人捲入風暴。

針對朱孝天道歉一事，狄志為則認為道歉本身不是壞事，但不能只是替衝動找理由，因當指控範圍不斷擴大，卻缺乏足夠事實支撐時，原本可能站在朱孝天那一邊的人也會開始動搖，形象反而因急於奪回話語權而迅速崩塌，「這不是輸給任何人，而是輸給了情緒本身。」他強調，成熟不在於把情緒說得多大聲，而是知道何時該收手、何時該沉默，後續的選擇才是這場風波是否真正有意義的關鍵。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中