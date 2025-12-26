石知田同居攝影師女友 熬過7年之癢「全靠女兒」

〔記者蕭方綺／台北報導〕石知田在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中飾演大反派，角色不僅逼迫眾人性侵李沐，還涉及販毒、偷拍私密影像上網兜售，惡行罄竹難書，讓觀眾看得氣到牙癢癢，最終更被戲中母親蔡燦得親手掐死收場。石知田今受訪坦言，角色有些情境連自己都難以承受，也形容劇中和蔡燦得的母子關係是「恐怖情人」。

石知田在《果我不曾見過太陽》中簡直瘋魔。（Netflix提供）

他為角色設定戀母情結，戲外則因母親4年多前因胰臟癌過世，讓這層情感更顯複雜。石知田透露，自己與母親生前感情十分親密，也笑說交往8年的攝影師女友身上，同樣有著媽媽「接地氣」的影子。女友是宜蘭人，從小赤腳在田裡奔跑、騎腳踏車到柑仔店，對地方人情十分熟悉，「她跟我媽一樣也愛喝雞湯。」

石知田因為這齣戲擺脫過往大眾給的學霸標籤。（百澤娛樂提供）

兩人能撐過「七年之癢」，關鍵竟是一隻貓。石知田透露，交往第六年時，兩人一起養了三花貓「旺旺」，因目前沒有結婚或生子計畫，貓的出現反而為感情帶來新的重心與刺激。他直言，兩人都從事創作工作，也都還想完成各自的人生目標，「我們其實都滿自私的，也沒有準備好照顧另一個生命，如果有小孩，要給他跟我現在一樣的生活水準，我會覺得還沒到時候。」

石知田的三花貓旺旺好可愛。（百澤娛樂提供）

「貓女兒」旺旺是兩人陪女友掃墓時意外遇見的，緣分不淺，私下也會互稱彼此是旺旺的「爸爸」、「媽媽」，只是石知田坦言還是會害羞，通常都趁四下無人時才敢這樣叫，「牠又不是我生的，這樣很奇怪。」不過旺旺並沒有「旺財」，光是第一個月就把他的筆電螢幕咬壞，維修費就噴了3萬元。

旺旺不只改變生活，也成了他的表演靈感來源。石知田透露，劇中多場被嚇醒、甚至尿床的戲碼，部分表演參考了旺旺癲癇發作前的狀態，「牠發作前會抽搐，因為很難用口頭描述給醫生聽，我們會拍影片讓醫師評估。」

