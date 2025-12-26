自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

A-Lin錄音室淚崩！身為人母感同身受全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后A-Lin為了《陽光女子合唱團》打造主題曲《幸福在歌唱》，錄音時A-Lin帶著被畫面與角色觸動的情緒走進錄音間，錄音過程很快就掉進歌曲狀態裡，歷經這些合作回憶，歌后忍不住打趣地說：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」

A-Lin深情詮釋《幸福在歌唱》。（众悅娛樂提供）A-Lin深情詮釋《幸福在歌唱》。（众悅娛樂提供）

《幸福在歌唱》由導演林孝謙填詞，交由A-Lin深情演繹，唱出人情的溫暖與厚度。製作人陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」作為歌曲的主軸核心，他形容在音域橫跨16度，配唱的時候必須仔細處理每個音符的共鳴，在真假音中選擇最適切的情感表達，因為幸福在歌唱，必須讓A-Lin成為幸福。

面對A-Lin如此成熟的歌手，陳建騏扮演著類似導演的角色，在音樂裡建構舞台，訴說故事，然後讓歌手盡情揮灑。陳建騏說：「非常多的時候，在A-Lin唱完一段歌之後，我還沒開口，她就搶先講出『可以調整』、『可以更好的口氣』，而且和我的想法完全吻合。」展現絕佳默契。

電影裡以母親希望透過聲音讓女兒在記憶中保存她的愛，同樣身為母親的 A-Lin，對於片中母親的情感更是感同身受，唱進歌曲中。在面對日常與家人的相處，A-Lin感性說：「關於記憶和愛其實不用刻意去記住什麼，當你感受到幸福的每一刻的相處，自然就永遠在記憶深處。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中