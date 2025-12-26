A-Lin錄音室淚崩！身為人母感同身受全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后A-Lin為了《陽光女子合唱團》打造主題曲《幸福在歌唱》，錄音時A-Lin帶著被畫面與角色觸動的情緒走進錄音間，錄音過程很快就掉進歌曲狀態裡，歷經這些合作回憶，歌后忍不住打趣地說：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」

A-Lin深情詮釋《幸福在歌唱》。（众悅娛樂提供）

《幸福在歌唱》由導演林孝謙填詞，交由A-Lin深情演繹，唱出人情的溫暖與厚度。製作人陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」作為歌曲的主軸核心，他形容在音域橫跨16度，配唱的時候必須仔細處理每個音符的共鳴，在真假音中選擇最適切的情感表達，因為幸福在歌唱，必須讓A-Lin成為幸福。

面對A-Lin如此成熟的歌手，陳建騏扮演著類似導演的角色，在音樂裡建構舞台，訴說故事，然後讓歌手盡情揮灑。陳建騏說：「非常多的時候，在A-Lin唱完一段歌之後，我還沒開口，她就搶先講出『可以調整』、『可以更好的口氣』，而且和我的想法完全吻合。」展現絕佳默契。

電影裡以母親希望透過聲音讓女兒在記憶中保存她的愛，同樣身為母親的 A-Lin，對於片中母親的情感更是感同身受，唱進歌曲中。在面對日常與家人的相處，A-Lin感性說：「關於記憶和愛其實不用刻意去記住什麼，當你感受到幸福的每一刻的相處，自然就永遠在記憶深處。」

